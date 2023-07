Il Castello Sforzesco è un edificio storico di grande importanza per Milano, conosciuto in tutto il mondo per la sua ricca storia e le sue caratteristiche architettoniche: dimora imponente costruita nel XV secolo da Francesco Sforza, è oggi una delle attrazioni più note del capoluogo e di tutta la Lombardia.

La storia del Castello Sforzesco è tutt’altro che pacifica: la fortezza fu infatti luogo di riferimento per molti eserciti stranieri e, durante le Cinque Giornate di Milano del 1848, i soldati austriaci utilizzarono le sue torri come strumento di attacco. Alla fine, nonostante si pensò anche a questa ipotesi, il Castello non venne distrutto ma restaurato seguendo i canoni stilistici dell’epoca della sua originaria fondazione.

Dopo diversi interventi per ripristinare i danni della Seconda Guerra Mondiale, il Castello ospitò poi la Galleria d’Arte Moderna (fino al 1920) e la Scuola Superiore d’Arte applicata all’ingegneria (fino al 1999). Oggi al suo interno si trova una vasta collezione di dipinti famosi che comprendono quelli di Tiepolo, Andrea Mantegna, Filippo Lippi, Canaletto, Bronzino, Tintoretto e molti altri

Qual è oggi il Castello Sforzesco?

Come abbiamo visto, a margine di una lunga e travagliata storia, il Castello Sforzesco è divenuto un punto di riferimento importante per la vita culturale di Milano, ospita oggi una Pinacoteca, musei archeologici, varie collezioni, biblioteche e archivi storici. Non solo: considerati i suoi ampi spazi, nel Castello Sforzesco si organizzano spesso incontri, conferenze e mostre temporanee.

Come visitare il Castello Sforzesco?

Chi desidera visitare la storica fortezza milanese può farlo in ogni momento: l’ingresso è gratuito, ma si può anche acquistare un biglietto combinato per i Musei del Castello Sforzesco e per l’Audioguida della città, scoprendo in questo modo tutti i segreti di questa meravigliosa architettura.

Castello Sforzesco e non solo: cosa vedere nella zona

Dirigendosi verso il Castello Sforzesco, sono numerose le altre attrazioni che possono essere ammirate e che possono costituire un percorso ancora più proficuo per chi vuole saperne di più su tutto ciò che di bello Milano può offrire.

Per esempio, una tappa intermedia può essere quella al Museo Teatrale alla Scala, che racchiude la storia del mitico Teatro Alla Scala e contiene oggetti che rievocano il mondo del teatro classico e lirico. Situato in una posizione privilegiata, non possiamo poi non citare il Duomo, architettura straordinariamente attraente, con le sue splendide vetrate affrescate e il marmo di Candoglia. Perdersi tra le navate spaziose è un’esperienza incantevole, ma non bisogna mai dimenticare di fare anche una visita alle terrazze panoramiche, da dove si avrà la possibilità di immortalare uno scatto indimenticabile su Milano.

Tra le altre tappe del proprio personale percorso culturale milanese, è bene non dimenticare la visita di alcuni altri luoghi importanti che permetteranno di apprendere la storia artistica della città come, ad esempio, la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove ammirare l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci. Oppure, la Pinacoteca Ambrosiana, in cui poter scoprire un’enorme collezione che spazia su due secoli di storia e contiene opere di Caravaggio, Botticelli, Tiziano e molti altri.