Borse di studio comunali: pubblicati i bandi per l’anno scolastico 2025/26

Pubblicati due bandi per l’assegnazione di assegni di studio per l’anno scolastico 2022/23 per un valore complessivo di 17.900 euro.

L’Amministrazione comunale ha impegnato fondi per 14.000 euro, AVIS Comunale di Cinisello Balsamo per 900 euro e la Famiglia Cesarano ha contribuito con 3 mila euro.

Nel primo bando gli assegni di studio sono destinati a diplomati di I e II grado e a universitari che hanno conseguito il diploma di laurea magistrale, in tutto saranno 39 quelli erogabili.

Il secondo bando prevede ulteriori 2 assegni in memoria di “Ciro Cesarano” offerti dalla famiglia in accordo di collaborazione con il Comune per il diritto allo studio e sostenere i giovani neodiplomati che hanno deciso di iscriversi ad un corso di laurea in ambito sanitario.

Le domande di partecipazione ad entrambi i bandi possono essere presentate solo on line, sul sito del Comune di Cinisello Balsamo, fino alle ore 10 del 27 ottobre 2023.

La Giunta ha stabilito i criteri per l’accesso agli aiuti, che mirano alla valorizzazione delle eccellenze, quindi sulle valutazioni ottenute.

Possono partecipare gli studenti che hanno tra i requisiti la residenza a Cinisello Balsamo e il diploma conseguito nell’anno scolastico 2022/23 con valutazione non inferiore a 9/10 per le scuole secondarie di 1° grado, 90/100 per le scuole secondarie di 2° grado e non inferiore a 105/110 per il diploma di laurea magistrale. A parità di punteggio verranno favoriti gli studenti che hanno presentato un ISEE inferiore.

L’Amministrazione Comunale continua ad investire sul futuro dei suoi cittadini più giovani e virtuosi con l’assegnazione di borse di studio per il merito scolastico – così Maria Gabriella Fumagalli, assessore all’Istruzione e Formazione – l’iniziativa contribuisce a diffondere la consapevolezza che l’istruzione e la cultura sono strumenti di crescita, evoluzione e progresso per tutta la cittadinanza. I nostri ragazzi sono la speranza e l’orgoglio della città. È anche grazie alla generosità dell’associazione AVIS Comunale di Cinisello Balsamo e della Famiglia Cesarano, che possiamo supportare i più meritevoli nella continuazione degli studi affinché possano aspirare all’eccellenza, non solo nel percorso accademico, ma anche nella vita professionale, con particolare attenzione all’ambito sanitario più che mai in primo piano nella nostra società”.