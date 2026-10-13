Borse di studio comunali: pubblicati i bandi per l’anno scolastico 2025/26

13 ottobre 2026 – Sono stati pubblicati i due bandi per l’assegnazione degli assegni di studio comunali relativi all’anno scolastico 2025/26. La conferma anche quest’anno dell’impegno dell’Amministrazione di Cinisello Balsamo a sostegno del diritto allo studio e alla valorizzazione del merito, attraverso l’assegnazione di complessivi 40 assegni.

Il primo bando prevede 38 assegni destinati a studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado e a studenti universitari che hanno ottenuto il diploma di laurea magistrale. A questi si aggiungono 2 assegni di studio istituiti in memoria di “Ciro Cesarano”, messi a disposizione dalla famiglia Cesarano nell’ambito della collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo. L’iniziativa, che si rinnova come ormai è tradizione, è rivolta a giovani neodiplomati che intendono intraprendere un percorso universitario in ambito medico-sanitario, con l’obiettivo di sostenere concretamente le loro scelte formative.

Le domande di partecipazione a entrambi i bandi dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso il sito istituzionale del Comune, entro le ore 18.00, del 7 novembre 2026.

La Giunta comunale ha definito criteri di accesso orientati alla valorizzazione delle eccellenze e, in particolare, ai risultati conseguiti nel percorso scolastico e universitario.

Per poter partecipare è necessario essere residenti a Cinisello Balsamo e aver conseguito il titolo nell’anno scolastico 2025/26 con una votazione non inferiore a: 9/10 per il diploma di scuola secondaria di primo grado; 90/100 per il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 105/110 per il diploma di laurea magistrale.

In caso di parità di punteggio, sarà riconosciuta priorità agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un valore ISEE inferiore.

Il valore complessivo degli assegni di studio ammonta a 17.500 euro. L’iniziativa è sostenuta dall’Amministrazione comunale, che ha stanziato 11.200 euro, e dalla collaborazione di realtà del territorio e soggetti privati: AVIS Comunale di Cinisello Balsamo con 900 euro, Famiglia Cesarano con 3.000 euro, Centro Ortopedico Rinascita con 1.000 euro, FabbroVetraio con 300 euro, S.G. Case con 300 euro, Manutan Italia S.p.A. con 400 euro e Rotary Club Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo con 400 euro.

“Con l’assegnazione degli assegni di studio intendiamo sostenere il percorso di crescita e formazione dei nostri giovani, riconoscendo il merito e il valore dell’impegno, dei risultati conseguiti. Investire nello studio significa offrire nuove opportunità e contribuire a costruire le basi per il futuro delle nuove generazioni, – dichiara l’assessore all’Istruzione e Formazione Maria Gabriella Fumagalli che aggiunge: Un ringraziamento particolare va ai benefattori che, con la loro generosità e sensibilità, affiancano l’Amministrazione comunale in questa iniziativa, confermando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità nel promuovere il talento, le aspirazioni e le opportunità di crescita dei nostri studenti”.