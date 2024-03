GrenBaud con il suo nuovo brano “Benji”

Fuori ora “Benji”, la nuova canzone di GrenBaud.

“Ciao,

mi chiamo Benji e questa canzone parla di me. Sto lottando per trovare il mio posto nel mondo e cercare di dare un senso alla vita che purtroppo ho conosciuto solo per qualche attimo.

GrenBaud ha avuto il coraggio di prestarmi la sua voce e cantare la mia storia, di prendermi per mano e accompagnarmi in questo viaggio attraverso la solitudine e il dolore trasformando un’esperienza negativa in un inno di speranza.

Lo so, questa storia è ingiusta ma è anche reale. Sono sicuro che questa canzone, con la sua intensità e sensibilità, aiuterà le tante persone che stanno affrontando il buio a riflettere e riaccendere quella piccola speranza dentro di loro che non si è mai spenta del tutto.”

Bio

Classe 2001, fin da piccolo si appassiona al mondo della musica, dell’entertainment e del comedy.

GrenBaud, all’anagrafe Simone Buratti, dopo essere diventato virale su TikTok e YouTube grazie al suo format di risposte agli insulti, decide di canalizzare tutti i suoi contenuti su Twitch diventando uno degli streamer italiani più seguiti. Oggi è lo streamer numero uno della sua categoria con una media di spettatori per live di 13.000 utenti e un numero di follower aggregati (cross platform) che supera i 1.5 milioni. Da due anni e mezzo è in diretta ogni sera con un suo “talk show” caratterizzato da leggerezza e un pizzico di goliardia.

Parallelamente alla sua attività di “streamer”, GrenBaud ha sempre coltivato la passione per la musica pubblicando alcuni singoli come artista indipendente e guadagnando subito i consensi della sua community. A marzo 2023 è uscito il suo primo singolo per Capitol Records Italy/Universal Music. È tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023 con il brano “MAMA”.