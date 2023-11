Il Comune di Milano ha recentemente annunciato, tramite i social, una stimolante opportunità di lavoro per gli aspiranti professionisti nel campo dell’istruzione e dell’informatica. La selezione pubblica è stata indetta per coprire un posto a tempo pieno e indeterminato per il profilo professionale di Istruttore dei servizi formativi – Insegnante di laboratorio di Scienze e Tecnologie Informatiche.

Come candidarsi alla selezione pubblica indetta dal Comune di Milano

Per partecipare a questa eccitante opportunità di lavoro, i candidati devono inviare la loro domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 26 novembre. La procedura di candidatura richiede la compilazione del form di candidatura sul Portale Unico di Reclutamento della Funzione Pubblica, noto come “inPA”. È fondamentale rispettare la scadenza per garantire la validità della domanda.

Il ruolo di Istruttore dei servizi formativi è cruciale per la promozione dell’istruzione e della formazione nel campo delle Scienze e delle Tecnologie Informatiche. Il candidato avrà l’opportunità di contribuire all’istruzione e allo sviluppo dei giovani milanesi, fornendo istruzione pratica e teorica nell’ambito delle Scienze e delle Tecnologie Informatiche.