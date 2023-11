Nella nostra città una serie di incontri manzoniani in occasione del 150° anniversario dalla morte del celebre scrittore.

2 novembre 2023 – La celebrazione del grande scrittore Alessandro Manzoni è al centro del ciclo di incontri promossa dal Centro Culturale Pertini, in collaborazione con il Centro Culturale Concordia e il Centro Culturale San Paolo che sabato 4 e domenica 5 novembre prevede diversi appuntamenti in Villa Casati Stampa. Poi ancora due giornate, venerdì 17 e domenica 19 novembre, presso l’Auditorium del Centro Culturale, fino al gran finale, venerdì 1 dicembre, sempre presso Il Pertini, con una performance tra recitazione e musica. In tutto cinque giornate dedicate al grande scrittore italiano conosciuto in tutto il mondo, a 150 anni dalla morte.

Sabato 4 novembre, dopo i saluti istituzionali, visita guidata alla mostra dal titolo Il Manzoni e l’amicizia con Ercole Silva. Nel pomeriggio, la conferenza “I legami tra Alessandro Manzoni e la nostra città”. A seguire un confronto sul testo de I promessi sposi. Domenica 5 novembre Ancora una visita guidata e una nuova lettura sul testo principe manzoniano.

Venerdì 17 novembre recitazione musicata. Attraverso i passi più significativi de I promessi sposi, le vicende dei due famosi fidanzati di Lecco: la prepotenza di Don Rodrigo, l’ipocrisia dell’Azzeccagarbugli, la giustizia negata, i privilegi dei potenti, fino al cap. VIII, in cui, dopo la famosa notte degli imbrogli, Lucia e Renzo sono costretti a scappare. Con uno dei brani più famosi e poetici di tutto il romanzo: l’”Addio monti” con cui Lucia saluta tristemente la sua terra. Domenica 19 novembre è la volta di una versione per quattro burattini, due attori e una maschera nella narrazione delle peripezie della coppia Renzo e Lucia, tra Don Abbondio, Don Rodrigo, Fra Cristoforo, la Monaca di Monza e l’Innominato. Un appuntamento a ingresso libero pensato anche per bambini dai 7 anni di età.

Infine, venerdì 1 dicembre, ancora una recitazione musicata con al centro la vicenda di Gertrude, al sua potenza e la sua autorità in convento. Il racconto della sua vita monacale imposta, che, nonostante i voti, la porterà ad essere amante e madre. Uno dei brani più conosciuti e drammatici dell’opera di Alessandro Manzoni.

“Una proposta ampia e variegata, un evento che valorizza le nostre preziose risorse locali, esperti e studiosi appassionati, andando incontro alle aspettative e gusti di un pubblico di tutte le età. Un’occasione per approfondire la figura del Manzoni, esponente più significativo del grande realismo romantico europeo. La sua opera più conosciuta, I promessi sposi, è un classico estremamente innovativo, il cui pregio maggiore è quello di essere un grande romanzo popolare, di ampio progetto narrativo ed eccezionale risultato linguistico che la nostra città saprà sicuramente apprezzare”. Ha commentato l’Assessore alla Cultura Daniela Maggi.