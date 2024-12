Milano, 11 dicembre 2024 – Mew passa direttamente alla finale di Sanremo Giovani 2024, che si disputerà mercoledì 18 dicembre in prima serata su Rai 1.

Il brano, con cui è in gara, s’intitola“Oh My God” ed è disponibile sulle piattaforme digitali via EMI Records Italy/Universal Music Italia

Il brano è scritto da mew con Jacopo Ettorre, Paride Surace e Katoo, che ha anche prodotto la canzone.

“La canzone parla di un vuoto interiore ed esplora il tema della difficoltà di trovare una cura al proprio dolore. Lo considero un brano dark pop dal punto di vista musicale: sono interessata ai suoni più cupi e ombrosi, alle zone in ombra. Alla fine, però, trovo sempre una speranza nel buio, “quel fiore che rompe l’asfalto”, che mi fa intravedere la luce.” – racconta l’artista.

La canzone tratta il tema importante della salute mentale, centrale anche in molte sue produzioni, i cui testi sanno arrivare al cuore della sua generazione. Le sonorità sono di matrice internazionale e ben inserite nel conte

Il nome di mew può essere collegato alla parola “myo”, strano, unico, mutante, unione delle parole mistery e new (mistero e nuovo). Raramente mew si fa vedere e avvolta da questa oscurità apre le porte del dark-pop in Italia.

Valentina Turchetto, in Arte mew, nasce a San Donà di Piave il 25 Luglio del 1999 e cresce a Jesolo, in provincia di Venezia. Si avvicina alla musica già in giovane età quando a 3 anni comincia a ballare e porta avanti questa passione aiutando la sorella maggiore ad aprire una scuola di danza. Nel 2020 però, capisce che la sua strada è quella del canto. Si trasferisce a Milano e ci si dedica con anima e corpo.

A settembre del 2023 entra a far parte della scuola di “Amici di Maria De Filippi”, noto talent show italiano, dal quale si ritira dopo una serie di successi come “MERCOLEDI MAI” e “VIVO”, che insieme raggiungono più di 7 milioni di streaming.

Successivamente viene selezionata dal programma Amazon Music Breakthrough che la individua come una degli artisti più promettenti del panorama. Ad agosto si esibisce al Red Valley Festival dove performa per la prima volta il nuovo singolo “hyperlacrime”. L’artista ha pubblicato un duetto con Holden intitolato “Grandine”, tra i brani più ascoltati in Italia su Spotify e con oltre 3 milioni di stream.