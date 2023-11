servizi bibliotecari e culturali di Cinisello Balsamo

23 novembre 2023 – Secondo un’indagine effettuata nel mese di novembre 2023, i servizi bibliotecari e culturali proposti a Cinisello Balsamo dal Comune sono ad alto gradimento. Il valore medio è di 9,04 (espresso in decimi). Un livello in costante crescita dal 2021 e che ci porta molto vicino ai numeri pre Covid quando, nel 2019, eravamo a 9,06. Nonostante lo stop pandemico nel 2020 con il 2021 la ripresa è arrivata fino a quota 8,76, nel 2022 abbiamo raggiunto gli 8,99 con l’ulteriore crescita in questo ultimo anno.

Circa un migliaio coloro che hanno risposto al questionario proposto dando una valutazione ai servizi on line, all’assortimento bibliotecario, alle informazioni e iniziative proposte, al personale addetto.

Il prestito on line e tutti i servizi web hanno raggiunto un punteggio medio di 8,66 su un massimo di 10; 8,88 per l’assortimento de Il Pertini o tramite servizi interbibliotecari; 8,54 all’informazione e alle iniziative culturali e delle sedi bibliotecarie; ancora 8,94 per la professionalità del personale e 9,10 per la disponibilità e cortesia.

Un’indagine interessante anche in riferimento alla tipologia utenze che usufruiscono di più dell’offerta comunale. L’utenza che ha risposto al questionario, per la quasi totalità, risulta residente a Cinisello Balsamo, qualcuno dai Comuni limitrofi o da Milano. Le donne hanno risposto in numero doppio rispetto agli uomini circa 600 contro poco più di 300 di sesso maschile; per lo più impiegati o pensionati con un range di età per circa la metà del totale tra i 50 e i 65 anni, a seguire coloro che hanno tra 40 e 49 anni e poi over 65.

“I risultati di questo questionario ci rendono orgogliosi perché confermano e ripagano l’impegno di tutti coloro che lavorano nei servizi delle biblioteche e culturali. Un riconoscimento del lavoro svolto ogni giorno e delle azioni intraprese. Questi risultati ora sono un incentivo a migliorare ancora quanto proposto ai cittadini”. Così l’assessore alla Cultura Daniela Maggi.