Nuovo asfalto per i vialetti dei cimiteri cittadini

Proseguono i lavori nei cimiteri comunali. Da fine luglio sono in corso le sistemazioni di tratti di vialetti nei cimiteri storici di via dei Crisantemi e di via Piemonte che prevedono il rifacimento della pavimentazione in

conglomerato bituminoso per un importo di 68mila euro.

Le asfaltature si sono rese necessarie per sanare le usure della pavimentazione in diversi punti e rendere quindi il passaggio dei pedoni più sicuro e agevole.

Inoltre, sono in fase di ultimazione i lavori di realizzazione di 72 nuovi colombari nel cimitero di via dei Crisantemi, per un importo di 230mila euro, e sono in programma, per una prossima imminente realizzazione, i lavori di manutenzione straordinaria ai forni crematori presso il cimitero nuovo di piazza dei Cipressi per un importo di 186mila euro.

Sono stati altresì eseguiti lavori di manutenzione del verde nei cimiteri storici per un valore di 46mila euro.

“Prosegue il lavoro continuo di interventi nei cimiteri della città, per la realizzazione delle opere necessarie per il mantenimento del decoro, della sicurezza e dell’efficienza nei luoghi del ricordo”, ha spiegato l’assessore ai servizi cimiteriali Francesco Scaffidi.