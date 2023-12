Secondo appuntamento per il cineforum al Cinema Teatro Italia, in via Varese 25, a Garbagnate, per discutere dei temi più attuali (ingresso con offerta libera).

Martedì 5 dicembre in cartellone il docufilm ‘La morte negata’ di Alessandro Amori di Playmastermovie, l’autore di ‘Invisibili’, che ha registrato l’overbooking in tutta Italia. In questo lavoro, Amori affronta uno degli aspetti più drammatici e meno considerati dei 3 anni della ‘pandemia’: la morte di migliaia di persone da sole negli ospedali, senza il conforto dei propri cari, avvolte in lenzuola imbevute di candeggina e sepolte in bare sigillate senza che alcuno potesse vederle un’ultima volta. Oggi i familiari di quelle vittime vivono un doloroso dramma psicologico. Pochi fortunati hanno potuto beneficiare di quelle famose videochiamate che per i media rappresentavano il massimo dell’umanità nel frangente. Altri hanno saputo da un giorno all’altro della morte del familiare da una breve e gelida telefonata e non si sono ancora ripresi dallo choc.

E tra tutti aleggia un dubbio: è stato fatto davvero il possibile per salvare i loro cari ricoverati? E perché nessuno vuole indagare sull’operato degli ospedali, rivelatisi trappole mortali anche per tanti pazienti entrati sani e usciti dentro un feretro?

Nel docufilm, ad Antonio Bilo Canella è stata affidata la dimensione animica del racconto che ha interpretato con tutta la sua potenza artistica e spirituale.

Il dibattito dopo la proiezione sarà animato dai seguenti interventi: il regista Alessandro Amori che produce questi docufilm autofinanziandosi per poi renderli disponibili gratuitamente; Elisabetta Stellabotte, presidente comitato L’Altra Verità-Vittime Covid 19; Andrea Stramezzi, medico chirurgo e volontario nella cura del Covid 19; Barbara Balanzoni, medico chirurgo e giurista; Monica Zentellini del Comitato Nazionale Psicologi per l’Etica, la Deontologia e le Scienze Umane. Modera: Don Diego (prete).

Garbagnate M., Cinema Teatro Italia, via Varese 25. Ore 20,30. Ingresso con offerta libera.