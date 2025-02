“Il messaggero delle stelle”, un omaggio a Galileo Galilei

“Il messaggero delle stelle” – Il 14 e il 15 febbraio al PACTA Salone Flavio Albanese porta un omaggio a Galileo Galilei.

Parte del Festival ScienzainScena AttOtto al PACTA Salone, il 14 e 15 febbraio torna Flavio Albanese per un omaggio a Galileo Galilei e alla rivoluzione copernicana con Il messaggero delle stelle.

“Galileo Galilei amava particolarmente l’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, – spiega il drammaturgo Francesco Niccolini – lo citava spesso come una delle letture più belle che avesse mai fatto e noi da questo spunto letterario siamo partiti per il nostro spettacolo sulla rivoluzione Copernicana”.

Tra rime surreali, un po’ di scienza di storia e molta patafisica, viene immaginato l’incontro tra uno dei magici protagonisti dell’Orlando Furioso il paladino Astolfo d’Inghilterra e gli altri grandi scienziati legati al passaggio dal sistema Tolemaico a quello Copernicano: Galileo, Copernico, Tycho Brahe, Keplero, Newton, Tolomeo fino anche a Giordano Bruno. Questo spettacolo si trasforma in una giostra di sorprese e scoperte, che farà di Astolfo un autentico “messaggero delle stelle”, almeno quanto lo è stato Galileo Galilei con il suo trattato di Astronomia “Sidereus Nuncius”

Flavio Albanese, attore e Pedagogo, Diplomato alla “Scuola di Teatro” diretta da Giorgio Strehler e GITIS-Eatc Laboratorio triennale per pedagoghi, registi e attori diretto da Jurij Alschitz. Direttore della Compagnia del Sole dal 2010, ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano come attore, regista e coordinatore di progetti speciali ed internazionali. Dal 1986 a oggi ha messo in scena come attore, regista, curatore di traduzioni e adattamenti di Omero, Virgilio, Moliere (Il Tartufo con Toni Servillo), S. Kane, C. Goldoni, Platone, Shakespeare, Beckett, Goethe (Faust I, regia di Giorgio Strehler), Plauto, Aristofane, Dostoevskij, A. Cechov, F. Niccolini. Ha collaborato come regista con la Famiglia d’Arte Carrara. Insegna Commedia dell’Arte e Interpretazione in accademie italiane ed internazionali.

PACTA Salone, 14 e 15 febbraio – ore 20.45

Il messaggero delle stelle

Come evitai la guerra, salvai il mondo e divenni amico di Galileo Galilei

di Francesco Niccolini . Con Flavio Albanese. Regia Marinella Anaclerio; assistente alla regia Stella Addario

Consulenza scientifica prof. Marco Giliberti

Scene e grafica Francesco Arrivo

Video e animazioni Giuseppe Magrone

Costume Simona De Castro

Luci Cristian Allegrini

Organizzazione Dario Giliberti

Produzione esecutiva Caterina Wierdis

Ccomunicazione Marilù Ursi

Foto Laila Pozzo

Coproduzione Compagnia del Sole, Fondazione TRG, Accademia Perduta / Romagna Teatri

In collaborazione con Ass. Cultura Comune di Gioia del Colle (BA)

Con il patrocinio di INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica