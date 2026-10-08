Cinisello Balsamo, 08 ottobre 2026 – Sono in distribuzione gli inviti per “Insieme come allora”, l’evento offerto dall’Amministrazione comunale alle coppie residenti che nel corso dell’anno 2026 festeggiano i 25 e i 50 anni di matrimonio. Un appuntamento ormai tradizionale che quest’anno riguarda 542 coppie di residenti giunti alle nozze d’argento e d’oro, oltre a 1 coppia che addirittura ha raggiunto i 60 anni, nozze di diamante.

Il momento celebrativo si svolgerà presso il Cineteatro Pax di via Fiume 4, domenica 29 novembre a partire dalle ore 16.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi e il Vicesindaco Giuseppe Berlino accoglieranno le coppie per una foto insieme cui seguirà la consegna della pergamena ricordo. A seguire l’intrattenimento musicale a cura della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra e lo spettacolo di cabaret.

“Come Amministrazione ci teniamo a mostrarci vicini e offrire un momento di festa condivisa con i tanti concittadini che raggiungono una tappa così significativa del percorso di coppia. Anche quest’anno abbiamo pensato a un evento piacevole e sempre carico di significato”. Così il sindaco Giacomo Ghilardi e il vicesindaco Giuseppe Berlino.

L’evento è reso possibile anche grazie agli sponsor che ogni anno affiancano l’Amministrazione in questo omaggio ai cittadini cinisellesi, ed è gratuito per gli sposi partecipanti.

Durante la serata saranno proiettate in sala le foto degli sposi, pertanto raccomandiamo, come da invito ricevuto, di inviare un’immagine del giorno delle nozze, entro lunedì 23 novembre, all’indirizzo di posta elettronica anniversari@comune.cinisello- balsamo.mi.it (possibilmente ad alta risoluzione), o consegnarla direttamente in formato cartaceo presso palazzo Confalonieri in piazza Confalonieri 5 (la foto verrà restituita dopo l’evento).

Per motivi organizzativi chiediamo di confermare la propria presenza, sempre entro il 23 novembre, all’indirizzo mail dove si invia la foto o contattando lo Staff del Sindaco al numero 0266023224.