Insieme come allora: per le coppie che hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio

Torna “Insieme come allora” per le coppie che nel corso dell’anno 2023 hanno raggiunto i 25 e i 50 anni di matrimonio.

27 novembre 2023 – Un evento dedicato ai cittadini di Cinisello Balsamo che celebrano i 25 e i 50 anni di matrimonio. “Insieme come allora” è un appuntamento ormai tradizionale che l’Amministrazione organizza per sottolineare una tappa importante della vita familiare.

Quest’anno tocca a chi ha pronunciato il fatidico “sì” rispettivamente negli anni 1998 e 1973, circa 350 in totale le coppie residenti a Cinisello Balsamo ad oggi. Per porgere loro gli auguri, l’Amministrazione comunale offre un momento di gioia e di intrattenimento presso il Cineteatro Pax di via Fiume 4, domenica 3 dicembre a partire dalle ore 18.00 e poi alle ore 18.30.

Il Sindaco Giacomo Ghilardi e il Vicesindaco Giuseppe Berlino accoglieranno le coppie, poi la foto di rito e a seguire l’intrattenimento musicale a cura della Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra e successivamente lo spettacolo di cabaret. L’evento, totalmente gratuito, vuole essere un segno di vicinanza e attenzione alle famiglie, elementi fondanti della vita della comunità cinisellese, e si concluderà con la consegna della foto ricordo e di una pergamena commemorativa.

“Anche quest’anno vogliamo essere vicini ai nostri cittadini in un momento importante della loro vita di coppia accogliendoli per festeggiare insieme con un evento gioioso. Rivedere le immagini del giorno delle nozze è sempre un’emozione che in questa occasione viene condivisa con tutta la comunità” – così il Sindaco Giacomo Ghilardi e del Vicesindaco Giuseppe Berlino.

Le foto del giorno delle nozze inviate dagli sposi invitati saranno proiettate durante il momento musicale, chi non lo avesse ancora fatto può inviare la propria all’indirizzo di posta elettronica anniversari@comune.cinisello-balsamo.mi.it (la foto dovrà essere ad alta risoluzione), oppure consegnarla direttamente in formato cartaceo presso lo staff del Sindaco in piazza Confalonieri 5, da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 (la foto verrà restituita dopo l’evento).

Per confermare la partecipazione scrivere all’indirizzo sopraindicato o, negli orari indicati, chiamare i numeri 0266023224/215/216/313.