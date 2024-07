Nuovo murales a Cinisello Balsamo con un messaggio di speranza

E’ stato sottoscritto un nuovo Patto di Bene Comune tra l’Amministrazione Comunale e la Parrocchia S. Eusebio. Grazie all’attività di due educatori del progetto Parrocchie e Periferie di F.O.M. (Fondazione Oratori Milanesi), Marta Galbiati e Davide Manzo, verrà realizzato un murales in via Alberto da Giussano 3 dal titolo “Vento in faccia. Un murales per S. Eusebio”.

L’iniziativa della parrocchia S. Eusebio nasce dall’esigenza educativa di sostenere un delicato percorso di supporto a favore di un gruppo di adolescenti del quartiere coinvolti emotivamente da un evento luttuoso che li ha toccati da vicino a seguito della tragica perdita di un loro coetaneo. Un percorso educativo realizzato in collaborazione con il Tavolo Giovani locale, costituito da alcune realtà che si occupano di adolescenti e preadolescenti.

Il murales a Cinisello Balsamo, sarà realizzato dalla prossima settimana anche grazie a un writer professionista che ha già avuto altre esperienze nella nostra città e avrà un valore fortemente simbolico richiamando l’esito del percorso intrapreso, una ‘traduzione’ artistica di sentimenti ed emozioni vissuti e rielaborati dal gruppo. L’inaugurazione ufficiale poi sarà organizzata nel prossimo mese di settembre.

“Il Patto sottoscritto è un esempio virtuoso di come l’Amministrazione comunale può incontrare e collaborare anche con quei giovani che, pur non organizzati, sono spinti da uno spirito costruttivo e desiderosi di futuro, come abbiamo potuto percepire dal bozzetto del disegno che ci è stato mostrato in anteprima” ha detto l’assessore al Welfare e Centralità della Persona Riccardo Visentin.

“Questo accordo è il segno tangibile e fattivo della sensibilità e dell’impegno che possono esprimere anche i ragazzi più giovani. In questo caso si tratta di un’azione nata dopo un fatto tragico che ha sconvolto un gruppo di compagni e amici. Dalla loro testimonianza un messaggio per i loro coetanei”. Così l’assessore alla Cultura e Giovani Daniela Maggi.

“Dalla collaborazione con l’Amministrazione comunale nascerà “Vento in faccia”, il nuovo murales a Cinisello Balsamo. Un modo per trasmettere un messaggio di speranza a tutta la cittadinanza e dare al quartiere un angolo di colore. L’inizio di un cammino insieme che sappia orientare verso la cura, il bello e la partecipazione”. Ha spiegato l’educatrice FOM Marta Galbiati.