MILANO – Non capita tutti i giorni di andare a lezione di batteria jazz da Jeff Ballard, musicista di fama internazionale.

La possibilità di studiare con uno dei migliori interpreti dello strumento (Ballard, statunitense di Santa Cruz, ha suonato tra gli altri con artisti del calibro di Ray Charles, Danilo Perez, Chick Corea e Brad Meldhau) e con alcuni nomi di primo piano della scena italiana (il sassofonista Pietro Tonolo, il bassista e contrabbassista Dario Deidda, il chitarrista Walter Donatiello, il pianista Umberto Petrin e la cantante Carola Caruso) è offerta dal CEMM, scuola di musica tra le più note e prestigiose in Italia: a Bussero, alle porte di Milano, dal 4 al 6 gennaio prossimo il CEMM organizza, infatti, il Camp Winter Jazz, tre giorni di lezioni e di studio aperti a tutti i musicisti, professionisti e amatori, e agli studenti iscritti a scuole di musica, istituti musicali di alta formazione e Conservatori.

Le lezioni si svolgeranno giovedì 4 e venerdì 5 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17 e sabato 6 gennaio dalle 9.30 alle 12.30. Quelle del mattino saranno rivolte allo studio dello strumento e al canto e comprenderanno alcuni laboratori.

Ogni insegnante si focalizzerà sullo sviluppo di argomenti e aspetti del proprio strumento che generalmente non vengono affrontati durante le lezioni curriculari. Le sessioni pomeridiane saranno dedicate ai gruppi di musica d’insieme (gli studenti verranno suddivisi in gruppi omogenei in base al loro livello di preparazione).

Inoltre, nelle ore libere sarà possibile usufruire degli spazi della scuola per lo studio personale o, semplicemente, per suonare insieme agli altri studenti al di fuori delle lezioni. Iscrivendosi al camp, i partecipanti riceveranno un attestato e i crediti formativi.

Afferma Walter Donatiello, direttore didattico e fondatore del CEMM, realtà attiva da oltre vent’anni e in continua evoluzione: «Con il Camp Winter Jazz proponiamo un’interessante offerta formativa, coniugando lezioni di tecnica strumentale e di musica d’insieme. Offriamo agli studenti la possibilità di trascorrere intere giornate accanto a grandi professionisti del settore, con lo scopo di favorire la didattica di specializzazione e l’approfondimento di argomenti quali la composizione, l’improvvisazione e l’interplay. Lo studio intensivo consente di approfondire argomenti a cui, durante le tradizionali ore di lezione, non viene dedicata la giusta attenzione. Inoltre, gli studenti potranno suonare e confrontarsi con gli insegnanti, che sono stati selezionati tra i più preparati musicisti del panorama jazzistico nazionale e internazionale e che collaborano da diversi anni con la nostra scuola».