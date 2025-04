14 aprile 2025 – Anche quest’anno sono tante le segnalazioni che pervengono riguardo la Takahashia japonica anche nota come cocciniglia dai filamenti cotonosi, di origine asiatica e di recente introduzione nel nostro Paese.

Il servizio verde pubblico del Comune di Cinisello Balsamo esegue un monitoraggio costante sulla diffusione, tuttavia per ora non è possibile intervenire con gli antiparassitari disponibili perché, essendo un parassita di recente introduzione sul suolo italiano, il Sistema Fitosanitario di Regione Lombardia non ha ancora definito il protocollo su come trattarla. Ad oggi, il controllo di questo insetto risulta complesso per diversi motivi: incompleta conoscenza della biologia, mancanza di insetticidi specifici e restrizioni all’uso dei prodotti fitosanitari in ambito urbano. Pertanto, al momento, l’unica azione possibile è la rimozione dei rami particolarmente infestati.

Quello che sappiamo per certo è che la Takahashia japonica, sulla base delle informazioni in possesso del Servizio Fitosanitario, non determina in genere particolari danni alle piante colpite, sebbene possano verificarsi disseccamenti rameali in presenza di popolazioni della cocciniglia particolarmente elevate. Tuttavia, è bene precisare che questo insetto non risulta dannoso né per l’uomo né per gli animali.

In Lombardia le piante colpite sono principalmente alberi decidui ornamentali tra cui aceri, albizia, albero di Giuda, carpino bianco, gelso nero e bianco, bagolaro, liquidambar e olmi.

La diffusione della cocciniglia può avvenire tramite il vento che favorisce la sua propagazione naturale, specialmente nei casi di alberature monospecifiche utilizzate ai margini delle strade o nei parcheggi o su brevi e lunghe distanze. Può anche essere passiva, tramite mezzi di trasporto o materiale vegetale infestato (come piante o residui di potature).

Cosa possiamo fare se avvistiamo un albero colpito da cocciniglia?

Si può inviare una segnalazione al Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia via telefono con la app FitoDetective. La app ti permette di inviare una segnalazione georeferenziata, corredata da fotografie, della sospetta presenza di questo e di altri organismi nocivi. Un modo per aiutare il Servizio Fitosanitario a monitorare la diffusione dei parassiti sui nostri alberi.

Per ulteriori info: infofito@regione.lombardia.it