CityLife il Parco natalizio

Ha aperto a CityLife, all’Allianz MiCo, A Christmas Magic, il parco a tema natalizio al coperto più grande d’Italia: una superficie di oltre 20.000 metri quadri che nel periodo delle festività di fine anno si trasformano in un luogo magico e incantato, a beneficio di grandi e piccoli. Al suo interno sono infatti previste numerose iniziative speciali tra installazioni e spettacoli, con protagonista la mascotte Fiocco. C’è poi la Via del ghiaccio, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, e la Via degli Elfi, un percorso a piedi in uno scenario davvero unico.

Aperta fino al prossimo 7 gennaio, prodotta da Vivo Concerti e fortemente voluta da Clement Zard, la struttura comprende attrazioni per tutte le età ed è stata recentemente inaugurata da Chiara Ferragni e Fedez in una serata ricca di ospiti celebri, da Antonella Clerici a Ambra Angiolini, da Max Pezzali a Guè Pequeno, da Claudio Santamaria a Christian Vieri.

In A Christmas Magic sarà peraltro impossibile annoiarsi: gli eventi previsti all’interno della struttura sono infatti sempre diversi, permettendo così a chi vuole usufruire di più visite nel corso di diversi giorni, di poter fruire di un’esperienza differente.

Tra gli appuntamenti più attesi dai bambini c’è in particolar quello doppio, del 12 e 13 dicembre, quando i Me Contro Te si esibiranno dal vivo proponendo ai presenti i principali brani del loro disco di Natale. È inoltre in programma uno speciale show di Capodanno in programma per il 31 dicembre.

Al centro del parco non può naturalmente mancare un grande albero di Natale alto 9 metri, il Magic Tree, a cui arrivare è molto facile: tutte le strade del parco natalizio portano infatti in quello che è il vero e proprio cuore pulsante di tutte le installazioni dell’Allianz MiCo.