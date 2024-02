Paul Weller, il nuovo album s’intitola “66”

Nel panorama in continua evoluzione della musica pop contemporanea, pochi artisti possiedono l’influenza e lo spirito innovativo di Paul Weller. Una carriera discografica iniziata nel 1977 che vede ora l’uscita del suo 17° album solista.

Weller ha sempre dimostrato un impegno costante nel superare i confini artistici pur rimanendo fedele alle sue radici. “66” promette di non fare eccezione, offrendo un viaggio accattivante attraverso la sua continua evoluzione musicale.

Come indicano il titolo e l’artwork di Sir Peter Blake (il suo primo per Weller da “Stanley Road” del 1995), il nuovo album di Paul Weller segna il completamento del suo 66° viaggio intorno al sole e uscirà il 24 maggio, il giorno prima del suo 66° compleanno.

“66” è un album riflessivo ed intimo che riporta indietro nel tempo l’obiettivo della fotocamera e fa luce sul modo in cui la creatività di Weller interagisce con il suo mondo più ampio.

L’album attinge a frammenti di vita reale, a riflessioni sulla spiritualità e persino a ricordi d’infanzia. Ci sono canzoni che toccano la fede e le circostanze e le realtà mutevoli della vita in quest’epoca turbolenta. Ma “66” è in fondo positivo, pieno della saggezza e della prospettiva maturate dall’attività di qualcuno che ha davvero vissuto e amato tanto.

Le 12 canzoni di “66” sono state concepite nello studio Black Barn di Weller negli ultimi di tre anni con vari musicisti e “66” è sicuramente l’album in cui le collaborazioni si concretizzano nel modo più compiuto. Tra gli ospiti ci sono Suggs, Noel Gallagher e Bobby Gillespie, rispettivamente in “Ship Of Fools”, “Jumble Queen” e “Soul Wondering”. L’album vede anche il ritorno degli arrangiamenti orchestrali di Hannah Peel e di Erland Cooper e del duo White Label come co-compositori. Inoltre, ci sono due brani in cui Weller collabora con il produttore e artista francese Christophe Vaillant (Le Superhomard), mentre il trio femminile di Brooklyn Say She She duetta in “In Full Flight”. In tutto l’album suonano vecchi amici come Dr Robert, Richard Hawley, Steve Brooks e Max Beesley.

Il primo assaggio da “66” è “Soul Wondering” disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Mentre dal 5 Aprile “Rise Up Singing” sarà il singolo, perfetto microcosmo, che I fan vecchi e nuovi del cantante stanno aspettando: soul e spiritualità fuse in un groove unico.

“66” è destinato a diventare una pietra miliare nella discografia di Paul Weller, consolidando il suo status di uno degli artisti più importanti della sua generazione.

L’album di Paul Weller sarà disponibile CD, Vinile e Digitale dal 24 Maggio 2024

“66” Track-listing:

Ship of Fools

Flying Fish

Jumble Queen

Nothing

My Best Friend’s Coat

Rise Up Singing

I Woke Up

A Glimpse of You

Sleepy Hollow

In Full Flight

Soul Wandering

Burn Out

Prodotto da Paul Weller

Eccetto i seguenti brani.

My Best Friend’s Coat e A Glimpse of You – prodotti da Christophe Vaillant

In Full Flight – prodotto da Weller / White Label

Burn Out – prodotto da Weller / Charles Rees

Paul Weller e la sua band saranno in tour in UK:

April 2024

04 – POOLE Lighthouse

05 – BRISTOL Beacon

06 – NEWPORT ICC Wales

08 – SOUTHEND Cliffs Pavilion

09 – LEICESTER De Montfort Hall

11 – SHEFFIELD City Hall

12 – STOKE Victoria Hall

13 – STOCKTON Globe Theatre

15 – DUNFERMLINE Alhambra

16 – BLACKBURN King George’s Hall

17 – YORK Barbican

19 – LINCOLN Engine Shed

20 – AYLESBURY Waterside

21 – CAMBRIDGE Corn Exchange