Una delegazione per la scuola Anna Frank in Comune

16 gennaio 2024 – Il progetto Entangled fa un nuovo passo in avanti. Oggi si è riunito il Tavolo tecnico-politico costituito dall’assessore all’Istruzione, Formazione, Educazione e Infanzia Maria Gabriella Fumagalli, l’assessore al Governo del territorio Fabrizia Berneschi, il dirigente di Settore e una delegazione della scuola Anna Frank composta da tutti i referenti: docenti, genitori, personale ATA.

Al centro dell’incontro gli sviluppi riguardanti la proposta di riqualificazione della scuola a destinazione esclusivamente didattica, con un ampliamento degli spazi. I lavori potranno vedere l’inizio già a partire da settembre 2025 e interesseranno l’edificio per circa due anni, con interventi di efficientamento energetico e adeguamento, di miglioramento sismico ad elevati standard e prevederanno la realizzazione di un nuovo giardino recintato, come è stato richiesto dal quartiere, ricavato a seguito della demolizione della vecchia struttura prefabbricata del Centro Civico. Un nuovo polmone verde all’interno del denso tessuto abitativo.

Durante lo svolgimento dei lavori gli studenti troveranno nuove sedi per lo svolgimento dell’anno scolastico. Quindi presumibilmente dall’anno scolastico 2025-2026 cinque classi della primaria a metodo Montessori si trasferiranno presso la scuola Parini e altrettante (cinque classi di secondaria) presso gli spazi attigui alla scuola Mazzini, attualmente utilizzati da Afol, con uso anche di una parte del giardino che verrà opportunamente recintato. La proposta di trasferimento coinvolgerà in totale circa 200 ragazzi che per due cicli scolastici saranno così organizzati per garantire la continuità didattica in sicurezza.

“Le tappe successive del Tavolo vedranno l’avvio della fase di co-progettazione degli spazi. Insieme ai referenti della scuola, in un rapporto di massima collaborazione, verranno definiti modalità operative, spostamenti e tempistiche. L’istituto scolastico sarà per noi un interlocutore costante al fine di fornire informazioni chiare e tempestive anche durante l’esecuzione dei lavori. Abbiamo definito un calendario di incontri già a partire dalle prossime settimane”. Hanno detto l’assessore Fumagalli e Berneschi.