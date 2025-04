Dal 22 al 24 aprile, parte della rassegna DonneTeatroDiritti, lo spettacolo Semi, “Miglior progetto Master di regia 2023”, testo di Bianca Tortato, che lo co-dirige con Michele Magliaro ed è anche in scena con Stefano Tirantello, Virginia Vanocchi, Davide Gaudiosi, affronta al PACTA Salone di Milano un racconto di famiglia, un dramma borghese, una storia tra tante dove due coppie di coniugi, amici e colleghi, uniti da un apparente equilibrio vengono turbate dalla nascita dei figli.

L’autrice del testo Bianca Tortato:

“Semi è la storia di quattro persone, di quattro compagni, di due magistrati e due professoresse, di due uomini e due donne, di due madri e di due padri, di quattro esseri umani risucchiati dalla loro stessa umanità; un po’ come noi, un po’ come tutti… SEMI siamo tutti noi, figli nati da donne e uomini, figli che scoprono l’umanità di madri e padri che prima di essere genitori, sono esseri umani, con tutto ciò che questo può comportare”.

PACTA Salone

Dal 22 al 24 aprile

Semi

testo Bianca Tortato

regia Bianca Tortato e Michele Magliaro

in scena Davide Gaudiosi, Stefano Tirantello, Bianca Tortato, Virginia Vanocchi

coproduzione PACTA . dei Teatri – Teatro Nume

Miglior progetto Master di regia 2023

compagnia in residenza presso il PACTA Salone

Durata 90′