A tutto teatro! Parte la nuova stagione

26 gennaio 2024 – Siamo alle porte della sesta edizione della Rassegna Teatrale delle Compagnie Filodrammatiche di Cinisello Balsamo. Dieci serate, sempre il venerdì alle ore 21 presso l’Auditorium del Pertini, che accompagneranno gli appassionati del genere in un percorso culturale variegato. In collaborazione con l’Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda, parte venerdì 2 febbraio con una nuova compagnia teatrale tutta al femminile che debutta nella rassegna, il Gruppo TeaTro LeA in “Nella tana del lupo”. Il secondo appuntamento del mese il 16 febbraio: “La scala Shepard” di La Silloge. A marzo le date sono venerdì 1 con “Spaghetti all’assassina” della Compagnia Primavera e il 15 con “La via del teatro” della Compagnia del Borgo.

Ad aprile, il primo spettacolo sarà i 5: “L’avvocato dell’uomo” di Andronauti GTR e il 12 “Avevamo tutte un nome di battaglia” dell’Officina teatrale di Mille&UnaVoce. A maggio gli appuntamenti saranno ben quattro: il 3 maggio “Secondo tempo” di Oneiros Teatro, il 10 maggio “Rumors” di C.A.O.S., il 24 maggio “Agenzia matrimoniale” di Teatro…Oltre e la chiusura il 31 maggio con “Il vedovo allegro” della Compagnia del Mantello.

Un calendario appassionante, con ingresso a offerta libera, per spettacoli di vario tipo: dalla commedia brillante ai drammi, dal reading con accompagnamento musicale alla miscellanea di monologhi teatrali. Un appuntamento intrigante con le compagnie amatoriali del territorio.

“Un’iniziativa apprezzata, per appassionati di teatro e non, con il palcoscenico dell’Auditorium de Il Pertini. Dieci appuntamenti per tutti e dieci serate all’insegna della cultura e dello svago. L’offerta spazia fra vari generi per andare incontro ai diversi gusti: dal teatro più leggero e quello più serio e impegnato. Un’iniziativa che quest’anno giunge alla sesta edizione e che entra a pieno titolo tra le proposte tradizionali alla città”. Ha commentato l’assessore alla Cultura, Daniela Maggi.

