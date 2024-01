Cinisello Balsamo, 30 gennaio 2024 – Dopo le opere di riqualificazione straordinaria e di adeguamento alla normativa che hanno interessato colombari e altre parti comuni nei cimiteri storici per un importo di oltre 650mila euro, un’altra importante azione ora riguarderà la manutenzione straordinaria del verde per un valore di circa 46mila euro.

In particolare nei Cimiteri storici di via Piemonte e di via dei Crisantemi partiranno interventi significativi di manutenzione del complessivo patrimonio arboreo/arbustivo come potature, interventi di contenimento e per la formazione di alberi arbusti e siepi, rimozione di ceppaie, riduzione di rampicanti ed eliminazione di piante infestanti, compresi abbattimenti di poche piante ormai ammalorate.

I lavori sono stati affidati mediante gara alla Cooperativa Sociale Azalea onlus di Lissone.

«l cimiteri sono luoghi di storia collettiva, carichi di memoria, particolarmente cari ai nostri cittadini, dove dimorano i loro affetti. È importante dunque assicurare anche il decoro del patrimonio verde con un’opera di manutenzione dalle dimensioni straordinarie. Interventi necessari anche per garantire sicurezza ai visitatori. La manutenzione del verde permette anche di preservare pavimentazioni e manufatti», queste le parole dell’assessore ai Servizi Cimiteriali e lavori Pubblici Francesco Scaffidi.