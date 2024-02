Benjamin Ingrosso: la popstar svedese conquista l’airplay italiano

Milano, 12 febbraio 2024. La nuova rivelazione musicale arriva dalla Svezia: Benjamin Ingrosso ha conquistato anche la classifica radio in Italia con il suo singolo “Kite”, ad oggi top30 dei brani più suonati in radio nel nostro Paese (EarOne).

Cantautore, attore e volto noto del web, oltre 850 milioni di stream in tutto il stream in tutto il mondo, la nuova popstar arriva dalla Svezia e conquista la classifica radio italiana.

Oltre 850 milioni di stream totali, 17 singoli certificati Oro e 15 Platino, Benjamin è arrivato pure nella top10 Spotify della classifica Global Debut Chart. “Kite” è una hit a cui è impossibile resistere e che farà ballare tutti ancora per molto.

Attore, modello, songwriter, influencer e conduttore TV, nonché carismatico performer dallo stile musicale eclettico, Benjamin è stato spesso paragonato ad icone come Bruno Mars e George Michael. È stato eletto anche “Artista dell’Anno” ai Grammy Awards svedesi. Nel 2018 ha vinto la celebre competizione “Melodifestivalen”.

Scritto insieme a Jon Shave (Britney Spears), Anya (Kylie Minogue) e prodotto da Salem Al Fakir & Vincent Pontare (Avicii, Madonna, Sia, A$AP Rocky, Lady Gaga), “Kite” è un puro concentrato di irresistibili vibrazioni positive ed è una canzone pop energetica, dalle reminiscenze funk anni ’90.

“Kite racconta la prima volta che si incontra qualcuno e la sensazione che ti fa pensare che tutto è possibile, l’euforia e la libertà dell’incontrare una persona nuova che ti fa sentire come se fossi sopra tutti gli altri. Racconta anche tutto ciò che ci fa sentire vivi. Può essere un brano sulla vita intesa come una grande festa, l’osare spiccare il volo, sull’essere giovani e divertirsi, sull’innamorarsi e sul perdere in amore” – racconta Benjamin Ingrosso.

Dopo il successo del suo tour estivo che attirato oltre 100.000 fan, Benjamin Ingrosso è atteso in Italia per il Better Days Tour 2024, che nello specifico farà tappa a Milano il prossimo 17 Aprile.

Ph: Cred Andreas Johansson