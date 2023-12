Milano, 11 dicembre 2023 – FAO Schwarz, l’iconico negozio di giocattoli nato nel 1862 a Baltimora e sbarcato in Italia nel 2021, incontra oggi Treccani, punto di riferimento nel panorama culturale italiano, per presentare ai bambini una novità capace di unire i DNA stessi dei due partner, conoscenza, magia e divertimento. Arriva così nel negozio di Via Orefici 15 a Milano la Treccani Junior in un esclusivo cofanetto FAO Schwarz.

Esplorare la cultura in modo diverso e apprendere attraverso la semplicità del gioco, questo l’obiettivo della partnership curata da Cofactory, l’agenzia creativa di incontri strategici tra brand, e di un prodotto nato per promuovere l’apprendimento tra i più piccoli ma anche di sviluppare la passione stessa per la conoscenza: quattro volumi da leggere e sfogliare insieme ai bambini, proprio come una favola della buonanotte.

Molto più che un’enciclopedia: uno strumento educativo, per imparare divertendosi attraverso gli approfondimenti, le definizioni di vocabolario e le brevi biografie, sempre animate da foto e immagini, che divengono la sostanza di una narrazione che ricorda quella dei libri di fiabe, da leggere prima di andare a dormire.

Il cofanetto Treccani Junior FAO Schwarz è rivolto ai bambini della scuola primaria, tra le sue pagine un approccio ludico e una panoramica completa di argomenti presentati in modo visivamente accattivante e coinvolgente. Prezioso in ogni momento dell’anno, diventa un dono esclusivo, utile e valoriale, per le prossime festività.

A inaugurare il lancio del nuovo cofanetto, un evento dedicato ai bambini e alle loro famiglie presso lo store FAO Schwarz in via Orefici 15 a Milano. Giovedì 14 dicembre dalle 17:00 alle 19:00, Mago Starman, prestigiatore e noto performer anche nel panorama televisivo, renderà la Treccani Junior protagonista del suo show, unendo l’apprendimento al divertimento. Trucchi di magia, indovinelli e momenti educativi scalderanno il pomeriggio. Ad affiancarlo anche il robot Che Barba, tra letture e spiegazioni pronte ad appassionare ogni piccolo spettatore.

Osservare, Scoprire, Imparare e Conoscere: tutto pronto per dare il via al viaggio più prezioso, quello verso e attraverso il sapere.