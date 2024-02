Interiorama: parte da Milano il nuovo tour della band Livornese

Partono da Milano e proseguono per La Spezia le due date zero dell’ “Elegancia Tropical Tour “. Momenti preziosi per vedere dal vivo l’anteprima del nuovo spettacolo che vedrà anche la presentazione ufficiale al pubblico del nuovo componente della band. Inizia infatti da “San Isidro” -il nuovo singolo di Interiorama- la preziosa collaborazione del trio toscano con Gabriele “Rata” Biondi, già tromba, percussioni e melodica di Casino Royale, Bluebeaters e Ratlock.

“Siamo felicissimi di iniziare a condividere il nostro percorso artistico con Gabriele, “fatidica” è stata la collaborazione estiva per Haccade Recording, residenza artistica integrata, che ha portato alla realizzazione di un brano insieme”, cosi commenta l’ingresso del polistrumentista nelle loro formazione il trio livornese.

Dopo il bellissimo Mediterraneo Tour con piu di 40 date all’attivo nel 2023, la band sentiva la necessità di una crescita artistica e professionale e l’arrivo di “Rata” è sicuramente un salto di qualità sia a livello tecnico e di sonorità che a livello di esperienza.

San Isidro -il nuovo singolo- fotografa perfettamente lo stato d’animo della band Interiorama, un’inno alla latinità -intesa come sfumatura dell’animo umano- che riporta all’importanza della vicinanza emotiva, sia con la natura che con noi stessi, celebrando la madre terra e i ritmi ancestrali di tamburi e percussioni con tutto il potere dell’elettronica.