Angelo Branduardi “Santi e Malandrini” in uscita il 15 novembre

Per il 50° anniversario di carriera di Angelo Branduardi viene pubblicato il 15 novembre in formato digipack un cofanetto di 4 CD con tutta la sua migliore produzione musicale. In occasione di questo anniversario Branduardi ci regala un brano inedito al titolo “Piccolo David”.

Riportiamo la dichiarazione ufficiale del nostro menestrello italiano.

“In occasione del cinquantesimo anniversario dell’inizio della mia carriera, ho deciso di farmi un regalo con questa straordinaria raccolta che, in quattro cd, celebra il mio viaggio musicale, a suo modo unico.

Nei primi tre cd, partendo dal ragazzo magrolino che nel 1974 cantava “Re di speranza” si arriverà fino all’uomo dai capelli bianchi che oggi sono. Questo cammino ripercorre gli anni trascorsi, passo dopo passo, attraverso i brani più celebri ed eseguiti della mia opera, ma andando anche a riscoprire alcune incisioni rare, magari meno conosciute, ma altrettanto amate da me e da chi negli anni ha camminato con me. Il percorso si chiude con il “Kyrie (Signore abbi pietà)”, mai pubblicato fino ad oggi su supporto fisico, e con “Piccolo David”, un brano del tutto inedito.

Il quarto CD è dedicato alla musica di “Futuro Antico”, la collana che ho creato e coltivato negli anni per celebrare la musica del periodo medievale e rinascimentale, offrendo una reinterpretazione personale ma filologicamente accurata dei capolavori di quell’epoca.

Non mi resta che augurare un buon ascolto a chi già mi conosce e sa tutto di me (e magari potrà riscoprire qualcosa che gli era sfuggito) ed anche a chi non mi conosce ed ha voglia di farlo, questa è una buona occasione”.

Angelo Branduardi