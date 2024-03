Adriano AR: un viaggio lungo un anno

Un viaggio con partenza dal quartiere Adriano insieme alle associazioni e alle persone che lo vivono e lo animano con una fittissima proposta culturale, articolata in due momenti, da marzo a giugno e da settembre a dicembre: un palinsesto multidisciplinare, composto da dibattiti e workshop, eventi di teatro, danza e musica per rafforzare sempre più l’immagine di Magnete come luogo di incontro e di scambio non soltanto per il quartiere. Riparte rigogliosa la terza edizione di Adriano AR, progetto legato alla rigenerazione dell’Ex Magneti Marelli e alla riqualificazione di Quartiere Adriano.

Protagonista dell’inaugurazione sarà la danza della meravigliosa Silvia Gribaudi, coreografa e danzatrice tra le più apprezzate in Italia, nota per il lavoro ironico e dissacrante: domenica 17 marzo alle ore 19 Silvia Gribaudi presenterà in anteprima Striptease, spettacolo di circo e danza che vede in scena un giocoliere over55 porsi domande e riflessioni sul valore poetico dello spogliarsi e del lasciar andare a partire da esercizi che si susseguono come in uno spogliarello. La fragilità diventa così la ricerca essenziale per cogliere quell’intimità che disarma e offre visioni di un altro umano possibile. Attraverso la pratica del Clown che ribalta il fallimento e che ha dimestichezza con il perdere, si svelano le contraddizioni delle regole. Prima dello spettacolo, alle ore 17.30 si terrà un brindisi di inaugurazione della rassegna, ad ingresso libero.

Inoltre alle ore 15.30, sarà possibile partecipare a Il corpo libero, laboratorio di danza, gratuito e aperto alle persone di ogni età, anche senza esperienza pregressa, di e con Silvia Gribaudi, un’esperienza pratica della dimensione poetica dell’artista Silvia Gribaudi, che basa il suo lavoro su leggerezza, ironia e libertà. Nel laboratorio humour e gioco trovano quindi espressione nella fisicità e nella gestualità di ogni individuo. Gli esercizi proposti combinano danza contemporanea e clown, valorizzando in particolare il tema del fallimento, così che l’imperfezione e l’errore diventino una grande opportunità espressiva. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Consigliato abbigliamento comodo.

Adriano AR è un viaggio

L’andata è un cammino con le comunità del territorio, per incontrarsi nel quartiere, nei suoi luoghi significativi, alla scoperta dei suoi angoli più intimi e nascosti, delle relazioni tra le persone, di diversi linguaggi artistici. Il ritorno è un invito alle persone del territorio ad attraversare Magnete come protagoniste attive della sua proposta culturale. Adriano AR è un percorso attraverso diversi linguaggi artistici dello spettacolo dal vivo. Una nuova cartografia che indaga e racconta il Quartiere Adriano, attraverso la musica, la danza, il teatro, le arti performative e diverse azioni di partecipazione culturale.

Adriano AR nasce da un percorso di coprogettazione intorno ad alcune questioni urgenti come la sostenibilità e l’inclusione. La maggior parte delle proposte artistiche e culturali sono caratterizzate dalla partecipazione attiva dei pubblici e della cittadinanza. Adriano AR si basa sul presupposto che lo spettacolo dal vivo può essere strumento per creare relazione, tra le persone, tra cittadinanza e performers, tra l’arte e gli spazi. Lo spettacolo dal vivo può costruire connessioni durature tra diversi attori territoriali, favorendo lo sviluppo di comunità più consapevoli e coese, accrescendo le possibilità di stare insieme, vivere una stessa esperienza e sentirsi parte di una stessa comunità, con ricadute sensibili sulla qualità della vita e sul benessere delle persone.

Ph: Tomas Quiroga