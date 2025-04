10 candeline per “Il Buono in Tavola” di piazza Sant’Eustorgio

2015-2025: 10 candeline per “Il Buono in Tavola” di piazza Sant’Eustorgio che da un decennio porta il meglio della produzione agricola lombarda sulle tavole dei milanesi. Un anniversario importante che gli agricoltori festeggeranno insieme al pubblico martedì 15 aprile con degustazioni e brindisi.

Il farmer market di piazza Sant’Eustorgio, come il suo “gemello” del giovedì di via Ansperto, è un mercatino indipendente che non è legato ad alcuna associazione, nato grazie ad un bando del Comune di Milano per dare spazio all’ agricoltura regionale.

Sui banchi del mercato, ogni martedì dalle 8,30 alle 13,30, la produzione raccolta o preparata poche ore prima, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita ed il consumatore finale.

Aziende che hanno a cuore la biodiversità, la tutela dell’ambiente, la salute; che rispettano la filiera di produzione: dalla coltivazione dei cereali, alle farine, al pane; dalla coltivazione delle uve, al vino; dagli allevamenti, alla macellazione, alla preparazione delle carni da cuocere o degli insaccati; dagli allevamenti avicoli alle uova.

Frutta e verdura freschissima, carne, uova, prodotti da forno, riso, farine, il miele di tarassaco pluripremiato con le “Tre Gocce d’Oro”, i drink probiotici naturali kombucha e sobacha con prodotti naturali, coltivati in agricoltura bio-rigenerativa e lavorati a filiera cortissima; i prodotti fermentati

Prodotti genuini, freschi e di stagione frutto della passione dei produttori per il territorio di cui sono espressione.

Il Buono in Tavola 1&2

Ogni martedì in piazza Sant’Eustorgio e giovedì in via Ansperto (metrò Cadorna) dalle 8,30 alle 13,30 pane e prodotti da forno, verdura e frutta fresca di stagione, carni e uova, salumi e formaggi frutto del lavoro dei produttori agricoli lombardi a chilometro sincero: dal pane al companatico inclusi riso e farine, vini naturali, conserve e confetture, succhi di frutta, miele in tutte le sue svariate sfumature, zafferano, latticini, verdure e frutta appena raccolta, carni, uova, salumi.

E i prodotti rifermentati, kefir, fermenti probiotici (solo in piazza Sant’Eustorgio) e quelli erboristici. Dai produttori ciò che è stato raccolto o preparato poche ore prima, riducendo al minimo la distanza tra luogo di produzione, luogo di vendita ed infine il consumatore finale.

Como se ricorderà il mercato contadino di via Ansperto è lo spin-off di quello di piazza Sant'Eustorgio, ed ha debuttato in città a Marzo 2022.

Il Buono in Tavola all’ombra della meravigliosa Basilica a pochi passi dai Navigli, è quindi parente stretto e condivide filosofia, finalità e genuinità. Attività che hanno avuto origine grazie ad un bando del Comune di Milano che aveva ed ha lo scopo di dare spazio all’ agricoltura regionale ed alla sua produzione d’eccellenza.