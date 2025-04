“Il CREA è al fianco del Governo Meloni in questa azione fortemente voluta dal ministro Lollobrigida a tutela del nostro patrimonio agroalimentare. Si tratta di un provvedimento importante, anche e soprattutto per la diffusione di una più efficace protezione del made in Italy a tavola, a cui, con la nostra ricerca, possiamo contribuire in modo significativo, supportando le azioni di contrasto all’Italian sounding, anche nell’ambito della Cabina di regia istituita dal Ddl, e predisponendo una informazione scientificamente autorevole, a difesa di tracciabilità, qualità e tipicità delle nostre produzioni”.

Così Andrea Rocchi, presidente CREA, l’ente nazionale di ricerca dedicato all’agroalimentare e vigilato dal MASAF, in merito all’approvazione del Ddl Difesa dei prodotti alimentari.