Kacey Musgraves pubblica oggi il nuovo album “Deeper Well”

Milano, 15 marzo 2024. L’artista americana Kacey Musgraves, vincitrice di 7 Grammy Awards, pubblica oggi il suo quinto album in studio, “Deeper Well”. La Musgraves ha co-prodotto il disco con i fedeli collaboratori Daniel Tashian e Ian Fitchuk.

Ispirata dall’energia di Greenwich Village a New York e dalla sua ricca storia musicale, Kacey ha registrato buona parte del nuovo album ai leggendari Electric Lady Studios.

“Cercavo un’energia nell’ambiente diversa dal solito e gli Electric Lady hanno il miglior mojo. Grandi fantasmi” – nota l’artista. “È ironico che il mio lato più a contatto con la Natura sia emerso a New York. Non stavo facendo questo disco da sola in una baita nella foresta. Eravamo in una delle città più affollate del pianeta, eppure ci immergevamo nelle canzoni, uscivamo sul balcone dello studio – e c’era tutto questo spazio! Non importa cosa stia facendo, alla fine sono sempre alla ricerca di spazi aperti” – continua Kacey.

Con la sua acuta osservazione del mondo e l’occhio attento alle sottili sfumature della vita, i testi della Musgraves servono da lente per mettere a fuoco i momenti della vita che spesso passano inosservati, trasformandoli in canzoni senza tempo che colpiscono nel profondo gli ascoltatori.

Sono i piccoli dettagli a definire questo disco: Saturno ritorna, i cardinali incarnano un amico scomparso, l’amore viene concesso e tolto, le strade corrono via veloci, gli oggetti vengono impacchettati e i vecchi capitoli chiusi, un nuovo amore sboccia, i braccialetti di giada fungono da talismani, si imparano lezioni profonde, i boschi sono un rifugio e New York City sembra un segnale luminoso di un faro come Oz.

Il primo singolo (e title track) “Deeper Well” è stato accompagnato da un video diretto da Hannah Lux Davis (Ariana Grande, Doja Cat, Nicki Minaj), girato in Islanda durante condizioni atmosferiche molto rigide.

Nel brano, luminoso e quasi folcloristico, Kacey analizza la sua vita e le sue priorità, riconoscendo ciò che la nutre, ciò che la prosciuga ed esaminando ciò che viene lasciato indietro sulla via per l’emancipazione.

“A volte si arriva a un bivio. I venti cambiano direzione. Ciò da cui ci si sentiva attratti un tempo non ha più lo stesso fascino” – prosegue Kacey- “ci si allontana dal proprio percorso, ma alla fine si riesce a trovare il proprio punto d’appoggio e a cercare nuova ispirazione, nuove intuizioni e un amore più profondo da qualche altra parte“.

Ad aprire l’album è il singolo “Cardinal”, in tutte le radio italiane da oggi, che incarna appieno il fascino magico di quest’artista. “Cardinal” è un brano intriso di spirito folk con linee di chitarra marcate e armonie mistiche. Nel testo del brano la Musgraves vede un cardinale rosso al mattino, che rappresenta un “segno”, una incarnazione di un amico recentemente scomparso, che sembra forse mandarle dei segnali da un altro universo.

“Deeper Well” è il seguito dell’album “star-crossed” (2021), che ha debuttato al primo posto della classifica Top Albums Sales di Billboard e ha ottenuto ampi apprezzamenti da parte della critica. star-crossed è arrivato dopo l’innovativo disco “Golden Hour” (2018), che è valso a Kacey il terzo debutto al primo posto della classifica Top Country Album di Billboard e l’ha resa una delle tre artiste di sempre ad aggiudicarsi il premio come Album dell’anno ai Grammy Awards, ai Country Music Association Awards e agli Academy of Country Music Awards.

Nel 2023 la Musgraves ha ottenuto la n.1 nella classifica Hot 100 (Billboard) con “I Remember Everything”, in duetto con Zach Bryan.

“I Remember Everything” è il primo duetto country in 40 anni a raggiungere questo traguardo dai tempi di “Islands in the Stream” di Dolly Parton e Kenny Rogers (1983). “I Remember Everything” ha vinto recentemente anche il Grammy Award per la migliore canzone country di un duo/gruppo. Quest’ultima vittoria rende la Musgraves l’unica artista nella storia ad aver ricevuto un Grammy Award per il Miglior Album Country, la Miglior Canzone Country, la Miglior Performance Solista Country e la Miglior Performance di Duo o Gruppo Country.

