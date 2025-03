Torna la Job Week, organizzata dal Comune di Cinisello Balsamo in collaborazione con il Tavolo delle Imprese e del Lavoro, la rete composta da 23 enti, tra associazioni di categoria, enti formativi e Centro per l’Impiego.

La prima edizione si è svolta con successo nell’ottobre 2023. In programma momenti di confronto, formazione e opportunità concrete incentrate sul tema del lavoro, inteso nelle sue varie “sfaccettature”: impiego, professione.

Quest’anno l’evento è parte integrante del progetto “Start up your Ciny”, che ha ottenuto un finanziamento regionale nell’ambito del bando “la Lombardia è dei giovani 2024” per coinvolgere i giovani in percorsi di orientamento lavorativo, autoimprenditorialità e formazione.

Si svolgerà dal lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile 2025 in Villa Ghirlanda Silva. Sarà una settimana di incontri, laboratori, networking, workshop, incontro di domanda e offerta, autoimprenditorialità dedicata ai giovani che si stanno avviando per la prima volta al lavoro ma anche a chi deve ricollocarsi o reinventarsi una posizione lavorativa.

Un’occasione unica per studenti, laureati, neolaureati, diplomati, ma anche per tutti quelli che sono in cerca di occupazione per prendere contatti con le aziende del territorio e farsi conoscere, ma nello stesso tempo anche per le imprese che potranno presentare le loro attività, i campi di ricerca e sviluppo oltre a confrontarsi su differenti tematiche, in uno scambio virtuoso.

Saranno messi a disposizione di chi cerca lavoro tutti gli strumenti necessari, dalla scrittura del proprio cv ai contratti di lavoro fino alle opportunità concrete di impiego o di mettersi in proprio. Presenti con desk anche imprese e aziende per il lavoro con offerte e posizioni aperte.

Nel dettaglio, durante la settimana saranno realizzati workshops su temi quali le prospettive professionali presenti sul territorio, il valore del talento, i contratti, la sicurezza e la formazione, l’autoimprenditorialità.

La giornata di lunedì 31 sarà dedicata all’Orientalavoro rivolta esclusivamente agli studenti dell’ultimo anno delle superiori, con una conferenza plenaria che ospiterà interventi di imprenditori di settori tecnici e grafici, esperti di sport agonistico e content creators.

Presenti da martedì a venerdì, dalle 10:00 alle 13:00 – dalle 14:00 alle 18:00, i corner degli enti formativi, di Afol, delle associazioni, delle imprese e delle agenzie interinali.

Tutti gli appuntamenti di Job Week sono ad ingresso libero e gratuito previa registrazione al link: https://bit.ly/JobWeek25.

Sul sito del Comune è possibile consultare il programma completo: dagli argomenti ai relatori dei workshop; dalle aziende alle organizzazioni partecipanti, orari e aggiornamenti.

“La job week è realmente un punto di incontro tra i giovani che stanno costruendo il loro futuro o chiunque debba ricollocarsi e le aziende di rilievo nazionale. Si realizza così il nostro desiderio di offrire opportunità concrete e mettere in rete il sistema imprenditoriale che è caratterizzato da tante eccellenze. Il successo e l’apprezzamento della scorsa edizione ci hanno spronato a fare meglio chiedendo il coinvolgimento e la partecipazione di più realtà e aziende”, queste le parole del sindaco Giacomo Ghilardi.

“Abbiamo voluto arricchire questa edizione con una giornata dedicata esclusivamente all’orientamento degli studenti. Il dialogo tra scuola e lavoro deve essere diretto per guidare i ragazzi nella scelta. Orientalavoro è un’occasione importante che vuole accompagnare gli studenti a una maggiore consapevolezza di sé e trasmettere consigli utili anche attraverso esperienze pratiche” così Maria Gabriella Fumagalli, assessore alle Politiche Educative, Formazione e Lavoro.

“La novità di quest’anno riguarda il progetto “Start up your Cini”, di cui Jobweek rappresenta una parte. Un progetto più ampio di formazione pensato per i nostri giovani, per orientarsi e valutare il percorso futuro, favorire la creatività, avviare e gestire un’impresa, di cui il nostro comune è capofila e che è stato premiato con un finanziamento di 60mila euro dalla Regione Lombardia”, ha concluso Daniela Maggi, assessore alle Politiche giovanili.