La 12H Sebring attende Matteo Cressoni

Matteo Cressoni è pronto per volare ancora una volta negli Stati Uniti d’America e disputare la prestigiosa 12h di Sebring, evento valido per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il più importante campionato statunitense riservato alle GT ed ai prototipi riaccoglie quindi il mantovano dopo la Top10 ottenuta a gennaio in occasione della Rolex 24 at Daytona.

Il pilota lombardo è atteso nuovamente in GTD PRO, la più significativa delle due classi iscritte in GT3. Il nostro connazionale condividerà ancora una volta l’abitacolo con Claudio Schiavoni e con l’ex vincitore della 24h Le Mans in LMGT3 Richard Lietz, austriaco volto ufficiale di Porsche Motorsport. Come accaduto ad inizio anno il tridente si alternerà al volante di una Porsche 992 GT3-R schierata dal team Proton Competition.

L’ex campione dell’European Le Mans Series, dopo aver corso in Medio Oriente nell’Asian Le Mans Series ed aver disputato la prima tappa del FIA World Endurance Championship in Qatar, si è preparato al meglio per quello che di fatto è uno degli appuntamenti più significativi del calendario. Stiamo parlando infatti della competizione endurance più antica degli USA, giunta nel 2025 alla sua 73ma edizione.

Il #20 del gruppo dell’IMSA WTSC ha dichiarato in un commento: “Sono molto carico per tornare in IMSA e disputare una corsa speciale come la 12h Sebring. Lo scorso anno abbiamo lottato a più riprese per la prima parte della classifica e sicuramente proveremo a confermarci. Correre in GTD PRO è sempre uno stimolo extra per fare bene, il livello è altissimo ed è sempre magico gareggiare negli USA in una delle piste più belle al mondo”.

Programma 12h Sebring 2025

L’impegnativo fine settimana della 12h Sebring 2025 scatterà giovedì 13 marzo con tre sessioni di prove libere indette alle 10.15, 15.05 e 19.45 (rispettivamente quando in Italia saranno le 15.15, 21.05 e 1.45 di venerdì mattina). Le qualifiche, in diretta come la gara su YouTube attraverso il canale IMSA oppure sul sito ufficiale IMSA.com, sono previste venerdì alle 16.25, mentre la gara partirà alle 15.10 italiane di sabato 15 marzo.