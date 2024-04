Campo di formazione regionale CRI a Sesto San Giovanni

Milano, 25 aprile 2024 – E’ in corso il 2° Campo di Formazione Regionale CRI organizzato dal Comitato Regionale CRI Lombardia: presso l’Istituto Comprensivo Marzabotto di Via Savona 135 a Sesto San Giovanni oltre 250 volontari sono impegnati in corsi di formazione organizzati in risposta ai fabbisogni formativi pervenuti dai Comitati Territoriali al fine di incrementare e approfondire le competenze dei propri volontari che sempre di più si trovano a fronteggiare sfide sul territorio al servizio dei cittadini. La sessione formativa è stata svolta online dal 22 al 24 aprile e in presenza dal 25 al 28 aprile.

I corsi attivati

Le aree di intervento sono cinque:

Area Di Intervento Protezione Civile

– Operatore Sociale in Emergenza: il corso mira a Formare Operatori che svolgano attività di supporto nel settore sociale, sanitario assistenziale al fine di attivare, in emergenza e in fase di prevenzione, interventi mirati ed adeguati alla tipologia di beneficiari e loro bisogni;

– Aggiornamento per Coordinatori Attività di Emergenza: il corso ha come obiettivo l’aggiornamento per il mantenimento di qualifica della figura del Coordinatore inteso come soggetto in grado di programmare, predisporre e gestire le attività in emergenza, essendo in grado di garantire funzionale collegamento tra centri di coordinamento, sale operative, attività sul campo ed eventuali altri attori del Sistema Nazionale anche diversi dall’Associazione.

– Aggiornamento operatori attività di emergenza: il corso ha come obiettivo l’aggiornamento degli Operatore CRI di attività di Emergenza (OPEM) al fine di garantire l’interoperabilità attraverso standard training a livello nazionale.

Area Di Intervento Salute

– Corso per operatore in Attività di Prevenzione e Promozione della Salute e Stili di Vita Sani: il corso ha lo scopo di stimolare i partecipanti nello sviluppo di una visione olistica della salute e di una personale consapevolezza inerente i fattori che la determinano, inquadrando il concetto di prevenzione e i livelli che la compongono, ma anche fare una panoramica delle azioni che si possono portare avanti all’interno della Croce Rossa Italiana in questo ambito

– Corso per esecutore BLSD adulto e pediatrico: il corso ha lo scopo di far acquisire gli strumenti conoscitivi e metodologici e le capacità necessarie per prevenire il danno anossico cerebrale e riconoscere in un paziente adulto e in quello pediatrico lo stato d’incoscienza, di arresto respiratorio e di assenza di polso in una condizione di assoluta sicurezza per se stesso, per la persona soccorsa e per gli astanti; Far apprendere ai partecipanti le manovre salvavita e la sequenza di base dell’adulto, del lattante e del bambino in arresto respiratorio e/o cardiaco o con ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo; acquisire le conoscenze e le abilità relative all’impiego del defibrillatore semiautomatico nel soggetto in arresto cardiorespiratorio; acquisire le capacità di gestione dell’equipe di soccorso in emergenza per l’utilizzo precoce del defibrillatore semiautomatico.

– Corso di formazione Trainer Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza: Il corso ha l’obiettivo principale di far acquisire le conoscenze e le capacità necessarie per guidare/accompagnare il volontario soccorritore nel raggiungere le competenze previste nel profilo dello stesso e facilitare l’apprendimento delle manovre tecniche operative di trasporto sanitario e di soccorso.

– Corso Trainer Manovre Salvavita Adulto e Pediatrico: Il corso ha lo scopo di formare Trainer in grado di facilitare il processo di apprendimento delle competenze specifiche, intese come conoscenze, capacità personali e abilità acquisite e comportamenti;Formare esperti nella didattica relativa alla attività di competenza e nella progettazione ed esecuzione di corsi per esecutori manovre salvavita;

Area D’intervento Migrazioni

– Corso per operatore del servizio Restoring Family Links: il corso ha lo scopo di fornire una panoramica completa sul funzionamento del servizio, gli strumenti a disposizione della rete RFL internazionale e le competenze per poter operare al fine di ristabilire i legami familiari.

Area D’intervento Principi E Valori

– Operatore cri di educazione alla pace: il corso ha lo scopo di aumentare consapevolezza del volontario sulle dinamiche di discriminazione, intolleranza, pregiudizio e Violenza della realtà che lo circonda, avere consapevolezza del valore positivo della critica e dell’autocritica, attraverso un atteggiamento flessibile e pronto al confronto, arricchito dalla molteplicità dei punti di vista;

Area D’intervento Gioventu’

– Direttore Percorso di Gioventù: il corso ha lo scopo di aumentare consapevolezza delle potenzialità dei giovani all’interno della comunità, dell’Associazione e del Movimento, attraverso il dialogo e la condivisione di opinioni ed esperienze vissute, creando un ambiente idoneo a incoraggiare la partecipazione attiva, la creatività, l’espressione personale e le proprie capacità e competenze; acquisire le capacità utili a relazionarsi con gli altri attraverso il miglioramento della comunicazione interpersonale, all’interno degli ambienti in cui vive e dell’Associazione.