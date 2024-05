Il rapper vincitore del Premio Pulitzer, Kendrick Lamar, fa parlare tutti ancora una volta con la recente pubblicazione dei brani “Not Like Us”,“Euphoria” e meet the grahams”, disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Si tratta di una serie di dissing nei confronti del collega Drake, un duello a colpi di barre e rime iniziato alcune settimane fa e di cui tutto il mondo sta parlando.

“Not Like Us” è stato accolto dai fan del rapper come un brano ‘trionfale’ nella sfida ed è diventato in poche ore la canzone più ascoltata al mondo su Spotify con oltre 10 milioni di stream in 24 ore. Anche il brano “Euphoria” staziona stabilmente alla posizione #3 della classifica Spotify Global, mentre “meet the grahams” è alla #14.

“Not Like Us”, inoltre, è già diventato un vero e proprio inno suonato in tutti i club del mondo, dalla California a New York.

Entrambi i singoli evidenziano il senso dell’umorismo di Kendrick ed il suo straordinario talento di paroliere.

Ad oggi,Kendrick Lamar ha vinto 17 Grammy Awards e venduto oltre 100 milioni di dischi (fra singoli e album) in tutto il mondo.