Milano, 14 maggio 2024. Il rapper vincitore del Premio Pulitzer, Kendrick Lamar debutta al n.1 della classifica americana Billboard Hot 100 con il singolo “Not Like Us”, prodotto da Mustard.

Si tratta del quarto brano di Kendrick ad andare in vetta della popolare classifica.

Oltre su Billboard Hot 100, “Not Like Us” ha ottenuto oltre 70 milioni di stream ad oggi ed è stato il brano hip-hop e rap ad infrangere il record per numero di stream in 24 ore con oltre 12 milioni di riproduzioni su Spotify.

Kendrick è tornato a far parlare tutti ancora una volta con la recente pubblicazione dei brani “Not Like Us”,“Euphoria” e “meet the grahams”, disponibili su tutte le piattaforme digitali.

Si tratta di una serie di dissing nei confronti del collega Drake, un duello a colpi di barre e rime iniziato alcune settimane fa e di cui tutto il mondo sta parlando.

“Not Like Us”, inoltre, è già diventato un vero e proprio inno suonato in tutti i club del mondo, dalla California a New York.

I nuovi singoli evidenziano il senso dell’umorismo di Kendrick ed il suo straordinario talento di paroliere.