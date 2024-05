“L’Istituto Superiore di Sanità esprime profondo dispiacere per la scomparsa del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Franco Anelli. Un uomo e un professionista con una visione moderna e sempre proiettata al futuro. Un giurista profondamente legato all’Università e al Policlinico Gemelli, orgoglioso della visione pioneristica che aveva portato alla sua creazione e dei professionisti che vi lavoravano.“

È quanto afferma il presidente dell’istituto Superiore di Sanità, il professor Rocco Bellantone.

“Se c’è un messaggio che una figura come quella di Franco Anelli ha portato avanti con più determinazione – conclude Bellantone – è quello della valorizzazione dei professionisti, specie in ambito sanitario. Anche questo è qualcosa che lo pone in linea con le massime istituzioni sanitarie del Paese”.

Ufficio Stampa Istituto Superiore di Sanità