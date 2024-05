Nuovi dissuasori stradali omologati dal Ministero

27 maggio 2024 – Cinisello Balsamo si dota, come da normativa, di dissuasori di sosta approvati e omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In contemporanea, in accordo con la Polizia Locale, definisce le linee guida per concedere l’autorizzazione alla posa dei nuovi manufatti.

L’iter prevede i seguenti step:

Presentazione di istanza motivata al Settore Lavori Pubblici Ambiente ed Energia; Valutazione dell’istanza con parere della Polizia Locale – Servizio Polizia Stradale e Settore Governo del Territorio – Servizio Mobilità e Trasporti; Rilascio triennale della concessione alla posa del manufatto e occupazione di suolo pubblico.

La concessione alla posa comporta inoltre che il richiedente, a propria cura e spese, mantenga in perfetta efficienza il manufatto e la segnaletica e alla scadenza provveda alla rimozione con ripristino dello stato dei luoghi.

I nuovi manufatti contro la sosta abusiva sono stati scelti, a seguito di ricerca di mercato, in quanto regolamentari e dai costi decisamente più contenuti per i cittadini rispetto a quelli finora utilizzati.

Si tratta di soluzioni costruttive in materiale polimerico per realizzare isole di traffico rialzate (cd. Isole salvagente) che diventano adeguati sistemi di protezione e per impedire la sosta dei veicoli laddove questa determini situazioni di intralcio non evitabile con la mera segnaletica verticale o orizzontale.

In questi ultimi anni il Settore Opere Pubbliche Ambiente ed Energia in sinergia con la Polizia Locale ha provveduto alla rimozione dei manufatti quali dissuasori in cemento o fioriere posizionati in area stradale dai privati cittadini per dissuadere la sosta irregolare e non ostacolare le manovre di ingresso e/o uscita dai passi carrabili. Tale rimozione è stata effettuata proprio perché i manufatti installati non risultavano in regola con le disposizioni del Codice della Strada.

Comune di Cinisello Balsamo