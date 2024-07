In arrivo nuove modalità di accesso per i disabili presso il Cimitero Nuovo di piazza dei Cipressi. A partire da martedì 23 luglio, le persone disabili che entrano con la propria auto dotata di contrassegno avranno la possibilità di accedere più comodamente tramite un lettore digitale che attiverà l’apertura dei cancelli. Per chi invece non accede in auto, ricordiamo che nelle tre sedi sono disponibili, gratuitamente, delle sedie a rotelle.

Per entrare direttamente con l’auto basterà avvicinare la propria tessera sanitaria alla colonnina posta all’ingresso del cancello che, in questo modo, si aprirà automaticamente. Anche per uscire dal cimitero sarà necessario avvicinare il codice a barre della tessera sanitaria alla colonnina.

Il sistema elettronico sarà collegato con la centrale della Polizia Locale di Cinisello Balsamo che rilascia il contrassegno da apporre sulle auto dei cittadini residenti. Tutte le informazioni al link: https://bit.ly/contrassegnodisabili.

I titolari di contrassegno per disabili rilasciato da altri comuni per entrare in auto al Cimitero Nuovo dovranno registrarsi tramite SPID.

Il contrassegno dovrà essere esposto in originale nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

L’accesso con la macchina nel Cimitero di piazza dei Cipressi è consentito nell’orario invernale, dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 11.45 dal martedì alla domenica e il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.15.

Nell’orario estivo, dal 1° aprile al 30 settembre, apertura va dalle ore 8.00 alle ore 11.45 dal martedì alla domenica e il venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.45.

Ph: Comune di Cinisello