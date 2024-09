Milano, 30 settembre 2024 – Domani, martedì 1° ottobre, alle ore 10:30 in Sala Alessi a Palazzo Marino, sarà presentato il Bilancio di genere del Comune di Milano.

Parteciperanno la delegata del sindaco alle Pari opportunità di genere, Elena Lattuada, l’assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro, Alessia Cappello, l’assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte.

Interverrà Aline Pennisi, direttrice dell’Unità di Missione Next Generation EU nel Ministero dell’Economia e delle Finanze e presidente del Comitato Unico di Garanzia.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala terrà l’intervento conclusivo.

Strumento strategico per le politiche pubbliche e gli stanziamenti di spesa, il Bilancio di genere è stato redatto dagli uffici dell’Assessorato alle Risorse finanziarie in coordinamento con la delegata dal sindaco alle Pari opportunità, per orientare le scelte contabili dell’Amministrazione in funzione del loro contributo all’uguaglianza fra i sessi.

Da domani sarà pubblico e consultabile sul sito del Comune di Milano.

CS e ph Comune di Milano