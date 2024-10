Anche dell’apprendimento delle lingue straniere – inglese in primis – per le quali l’opzione in presenza non è più l’unica possibile. Sono diversi, infatti, i corsi di inglese che è possibile effettuare tramite piattaforme telematiche specializzate in questo tipo di didattica a distanza. C’è solo un problema. Tra i tanti percorsi formativi a disposizione quale scegliere? Per scoprirlo, non vi resta che proseguire nella lettura.

L’importanza di affidarsi a una scuola esperta e certificata

Studiare una nuova lingua conseguendo delle lezioni su una piattaforma digitale assicura diversi vantaggi: dal non dover perdere tempo nella ricerca del parcheggio della macchina al fatto di poter programmare gli incontri con l’insegnante quando si preferisce.

Pertanto, si rivela fondamentale rivolgersi a una realtà certificata e che vanta tanti anni di attività alle spalle, in grado di garantire risultati concreti e una proposta a misura del singolo studente. Sotto questo punto di vista frequentare un corso di inglese online con EF English Live permette di accedere a un apprendimento di tipo interattivo: le condizioni sono molto simili a quelle riscontrabili in un Paese dove l’inglese è la lingua ufficiale. Parliamo, del resto, della prima e più grande scuola di inglese online su scala mondiale, a fronte di 59 anni di esperienza e 20 milioni di studenti.

Un apprendimento basato sull’interazione

Un percorso formativo di ultima generazione, inoltre, riesce a coinvolgere il cervello a 360°, senza limitarsi alla pura e semplice memorizzazione di vocaboli. Questo grazie al fatto che “si mettono le mani in pasta” fin dal primo giorno, senza preoccuparsi di sbagliare e dando modo alla persona di apprendere dai propri errori.

L’esercizio è uno degli aspetti fondamentali per comprendere e parlare fluentemente una lingua straniera e, come sostiene un noto detto, è soltanto sbagliando che si ha la possibilità di imparare. I corsi online permettono di farlo con maggiore semplicità, creando da un lato una barriera che toglie un po’ di imbarazzo, mentre dall’altro lo studente può relazionarsi da una stanza dove si sente a suo agio, rilassandosi e sentendosi più propenso al confronto.

Solo insegnanti madrelingua oppure bilingue

Per progredire rapidamente e apprendere la lingua nel modo corretto è fondamentale che l’insegnante sia madrelingua oppure bilingue. Diversamente, il rischio è di introdurre abitudini, conoscenze e persino esperienze linguistiche nonché culturali inesatte, sicuramente non autentiche. Vi affidereste mai a un docente madrelingua giapponese per studiare l’italiano, per quanto preparato, per fare una metafora? La stessa cosa vale, indubbiamente, per l’inglese.

Sostenere esami riconosciuti su scala internazionale

Le migliori scuole di inglese online offrono la possibilità di sostenere degli esami con cui attestare diversi livelli di competenza della lingua: base (A), intermedio (B) e avanzato (C).

Le certificazioni conseguibili sono diverse, a fronte di una scelta che va fatta in relazione ai propri obiettivi, a seconda che si intenda avviare un percorso accademico in un’università internazionale oppure centrare un avanzamento di carriera. Nulla vieta di farlo per ragioni di semplice soddisfazione personale. Tra i test riconosciuti a livello mondiale segnaliamo quelli TOEFL e TOEIC.