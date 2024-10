Milano, 21 ottobre 2024 – Conosciuta in tutto il quartiere come la biblioteca di via Valvassori Peroni, da domani avrà un nome a tutti gli effetti e si chiamerà “Biblioteca Lambrate”, con lo storico borgo e poi quartiere di cui fa parte.

La cerimonia di intitolazione avrà luogo domani, martedì 22 ottobre, alle ore 17, alla presenza dell’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, e della presidente di Municipio 3, Caterina Antola.

L’evento rientra nel programma di iniziative a chiusura dell’anno dedicato in tutta la città all’unione degli antichi borghi, un tempo piccoli comuni autonomi della cintura, al Comune di Milano avvenuta nel 1923. Tra gli undici borghi entrati a far parte dell’Amministrazione comunale anche Lambrate, l’antico “vicus” romano sul fiume Lambro.

Domani sarà anche l’occasione per vivere gli ultimi eventi legati alla celebrazione di questo importante centenario “Lambrate Centro + Uno”.

Dopo l’intitolazione della biblioteca, alle ore 17.30, la cittadinanza potrà infatti partecipare alla consegna degli attestati ad alcune attività ultracentenarie del quartiere e alle ore 18 assistere alla proiezione del documentario “Il racconto di Milano. Dai Borghi alla Città. Dalla Città ai Quartieri, 1923-2023” presso l’auditorium ‘Stefano Cerri’, situato nello stesso complesso della biblioteca.

Il programma degli eventi

Ore 17 – Intitolazione della Biblioteca Lambrate in via Valvassori Peroni 56, con Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura e Caterina Antola, Presidente del Municipio 3; Ore 17.30 – Consegna degli attestati alle attività ultracentenarie che hanno contribuito alla crescita e alla vita sociale del Municipio 3 presso l’Auditorium ‘Stefano Cerri’ di via Valvassori Peroni 56. Evento a cura di Caterina Antola, Presidente del Municipio 3 e Valeria Borgese, assessora alla Cultura del Municipio; Ore 18 – Proiezione del documentario “Il racconto di Milano. Dai Borghi alla Città, dalla Città ai Quartieri, 1923-2023”, una produzione realizzata dal Comune di Milano in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano Bicocca e 3d Produzioni. Il documentario ripercorre l’evoluzione urbana e sociale della città, con un focus particolare sui quartieri e sui borghi che hanno dato forma all’attuale metropoli. Introducono la proiezione Luca Gibillini (Comune di Milano) e Dario Romano (3d Produzioni).



CS e Ph Comune di Milano