Jin dei BTS arriva con il singolo “Running Wild”

Milano, 10 dicembre 2024 – La popstar globale Jin, membro dei BTS, arriva in radio in Italia con il nuovo singolo “Running Wild”, tratto dal suo primo album solista “Happy”. Il brano è stato scritto e co-prodotto da Gary Barlow, leader del leggendario gruppo musicale pop dei Take That. “Running wild” è un messaggio positivo di speranza, un invito ad andare oltre e correre fino a farsi mancare il respiro e sentire il calore, l’amore e l’energia contagiosa che scatena questo brano.

Il video musicale di “Running Wild” è una grande e affannosa corsa verso la speranza

Ambientato in un contesto apocalittico, i momenti di felicità e amore per la vita brillano ancora di più nel buio e nell’oscurità: Jin cerca di vivere un’esistenza tranquilla guardando film, facendo shopping con il suo cane, in mezzo al caos che lo circonda. Alla fine della clip c’è un colpo di scena, in grado di sottolineare il messaggio che Jin vuole trasmettere.

“Happy” è il primo album solista di Jin, rappresenta il suo viaggio di esplorazione verso la felicità

Il nuovo progetto “Happy” è un gesto sincero, un invito agli ascoltatori a unirsi a lui nella ricerca della felicità offrendo loro attraverso la musica un senso di forza e conforto nella vita di tutti i giorni. L’album è composto da un totale di 6 tracce tra cui il nuovo singolo “Running Wild” e il singolo “I’ll Be There,” che ha anticipato l’uscita del disco.

Fortemente influenzato da sonorità rockeggianti, il progetto ha uno stile e un colore musicale unico, accentuando ulteriormente la bravura di Jin come artista e performer versatile. Jin ha anche partecipato alla produzione complessiva dell’album come autore, scrivendo tra l’altro il testo di “I will come to you”, un brano dedicato agli ARMY (il fandom ufficiale dei BTS).

“Running Wild” è accompagnata da 6 remix ufficiali: AFROPOP REMIX / UK GARAGE REMIX / HOLIDAY REMIX (versionenatalizia)/ BALLAD REMIX /BAND VERSION / EXTENDED VERSION.

Tracklist “Happy”:

Running Wild I’ll be there Another Level Falling Heart on the Window (feat. WENDY) I will come to you

Jin dei BTS

Jin (Kim Seok-jin) è un cantautore sudcoreano e membro della band icona del 21° secolo dei BTS. Come artista solista ha pubblicato i singoli “이 밤 (Tonight)” nel 2019, “Abyss” nel 2020 e “슈퍼 참치 (Super Tuna)” nel 2021. Il suo primo vero singolo però è “The Astronaut” nell’ottobre 2022 co-scritto dallo stesso artista con i Coldplay e prodotto da Kygo e Bill Rahko.

BTS

I BTS sono la band icona mondiale del K-POP. BTS, acronimo di Bangtan Sonyeondan o “Beyond the Scene”, sono il gruppo sudcoreano più famoso al mondo che ha conquistato i cuori di milioni di fan in tutto il globo fin dal loro debutto nel 2013. I membri dei BTS sono RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook.

Apprezzati per la loro musica autentica e auto-prodotta, per le performance strabilianti e per il loro modo unico di interagire coi fan, i BTS sono diventate delle vere e proprie icone pop del 21° secolo, infrangendo numerosi record mondiali.

Attraverso la diffusione di messaggi positivi e campagne come quella di “LOVE MYSELF” (“Ama te stesso”) o il loro discorso alle Nazioni Unite “Speak Yourself” (“Prendi parola”), la band mobilita milioni di fan in tutto il globo (soprannominati “gli ARMY”). I BTS ad oggi hanno collezionato 6 n.1 in classifica Billboard Hot 100 in poco più di un anno e si sono esibiti in stadi sold-out in tutto il globo.

Sono anche stati nominati dal TIME, “Entertainer of the Year” nel 2020. Per due anni consecutivi i BTS sono stati nominati come “Miglior Gruppo dell’anno” ai Grammy Awards e hanno ricevuto numerosi premi e onorificenze ai Billboard Music Awards, American Music Awards (Artisti dell’anno) e agli MTV Video Music Awards.