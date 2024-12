Stray Kids: pubblicato il nuovo album “Hop”

Milano, 16 dicembre 2024 – È uscito il nuovo album degli Stray Kids, intitolato “Hop”. L’album è disponibile anche in formato fisico nelle versioni “Skzhop”, “Accordion” e “HipTape”.

Ancora una volta, la band fenomeno del K-Pop continua a superare i confini musicali in modo creativo e sonoro. Questa volta creano un vero e proprio genere musicale, lo “SKZHOP”, fondendo il classico suono degli Stray Kids con l’hip-hop. Contemporaneamente, il titolo dell’album trasmette un messaggio fondamentale attraverso un doppio significato. In coreano, ‘HOP’ si traduce con “unire”, il che riflette l’unione dei membri del gruppo. L’altro significato si riferisce specificamente all’“hop” di “hip-hop”. Per questo motivo, l’album contiene i brani solisti di ciascun membro, che hanno debuttato durante lo Stray Kids World Tour <dominATE> quest’anno.

Tra le tante, la traccia “Walkin On Water” incarna lo spirito innovativo di HOP. Il carisma e la presenza sul palco del gruppo ricordano il “camminare sull’acqua” e ciò che essi definiscono opportunamente “suonare e cantare nel mezzo di correnti agitate”. Le sonorità sono hip-hop senza tempo, punteggiate da effetti sonori fuori dal comune che evocano gli schizzi d’acqua. Allo stesso tempo, il suo gancio colpisce immediatamente, sollevato da rime dinamiche. “Walking on Water” arriva accompagnata da un videoclip ufficiale.

Qualche sera fa, gli Stray Kids hanno vinto anche il premio “Miglior artisti K-Pop a livello globale” ai Billboard Music Awards 2024. Il gruppo si è cimentato anche nella performance delle loro hit: Chk Chk Boom” e “JJAM”.

La band s’imbarcherà nel loro <dominATE> World Tour che farà tappa in 25 stadi in tutto il mondo, tra cui il National Stadium a Singapore, il Marvel Stadium a Melbourne (Australia) e lo Stade de France a Parigi.

Gli Stray Kids si sono già affermati come icone globali, avendo raggiunto numerosi traguardi negli ultimi sei anni della loro carriera. Sono entrati nella storia grazie a partecipazioni a festival rivoluzionari, diventando il primo gruppo K-Pop a esibirsi al Gala Des Pièces Jaunes e a essere headliner di importanti festival nel 2024, come il Lollapalooza di Chicago, l’I-DAYS di Milano e il BST Hyde Park di Londra.

All’inizio di quest’anno, con ATE, hanno piazzato il loro quinto album al primo posto della Billboard 200. Un risultato che fatto Storia. Questo record li ha consacrati come il primo gruppo in assoluto a debuttare al primo posto della classifica con i suoi primi cinque album. ATE è stato il più grande debutto negli Stati Uniti per qualsiasi artista K-Pop nel 2024 e li ha consacrati come il primo gruppo coreano ad avere cinque progetti completi in studio che hanno debuttato al primo posto nella Billboard 200. Inoltre, sono stati il primo gruppo K-pop a partecipare al Met Gala e sono stati nominati “Best Dressed” da Vogue, GQ, British GQ, Rolling Stone, Billboard e molti altri.

Gli Stray Kinds sono la boyband formata da 8 membri da JYP Entertainment. Il nome porta il messaggio di determinazione nel rompere ed evadere la tradizione, le formalità e il vecchio sistema. I membri del gruppo non sono solo talentuosi vocalist, rapper e performer, ma partecipano anche alle produzioni della maggior parte dei loro brani.

Con il loro album <5-STAR> hanno venduto oltre 4 milioni di copie nella prima settimana di uscita (un record per una band K-pop) e hanno piazzato tutti i loro cinque album in studio alla n.1 della classifica americana Billboard 200.

Di recente sono stati inseriti nella colonna sonora della serie animata Netflix “Arcane (Stagione 2)”, tratta dal gioco “League of Legends” con il brano “Come Play”. Inoltre, la traccia “SLASH” è stata inserita nella colonna sonora del fil “Deadpool & Wolverine”.

Il mese scorso hanno pubblicato il loro secondo disco in lingua giapponese, “GIANT”, che ha debutatto al n.1 della classifica nipponica Oricon.

Hop tracklisting: