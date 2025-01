Mef e Ipzs presentano la nuova Collezione Numismatica 2025

Presentata oggi nella Sala Ciampi del Mef la Collezione Numismatica 2025 della Repubblica Italiana, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. All’evento sono intervenuti il Ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Presidente e l’Amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone e Francesco Soro.

Presenti, inoltre, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, la Sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, la Vicesindaco di Roma, Silvia Scozzese, il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale Andrea De Gennaro, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Nicola Carlone.

La cerimonia di presentazione è stata moderata da Myrta Merlino, giornalista, conduttrice e autrice televisiva, con Matteo Taglienti, responsabile commerciale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La Collezione numismatica della Repubblica Italiana è un racconto della storia del nostro Paese, dei principali eventi e delle ricorrenze nazionali. I grandi nomi e le bellezze dell’arte, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e quella recente, la musica vengono rappresentati e celebrati attraverso l’emissione di monete dedicate, raccogliendo l’interesse e la curiosità di collezionisti e appassionati.

Tra le novità della Collezione Numismatica 2025 l’omaggio al genio senza tempo di Michelangelo con una moneta dedicata ai 550 anni della sua nascita; la celebrazione del Giubileo 2025 in un’opera che coniuga il valore artistico a un profondo significato spirituale; la moneta contro la violenza sulle donne che raffigura le scarpe rosse, simbolo della dignità e della determinazione, che si intrecciano con i cerchi della vita e gli splendidi versi di Alda Merini, per un messaggio di speranza e di rinascita; le monete dedicate alla conclusione del “Giro del mondo 2023-2025 della Amerigo Vespucci”, la storica nave scuola della Marina, ambasciatrice dell’eccellenza marittima italiana; un tributo alle Automobili Lamborghini e a Campari, tra i brand iconici della storia del nostro Paese; e dopo la prima emissione dello scorso anno, torna la Serie dedicata alla Canzone Italiana, con un uno tra i brani più amati nella storia della nostra musica: “Il Cielo” di Renato Zero.

“Valorizzare questa tradizione significa non solo sostenere la nostra storia artigiana e industriale, ma anche creare nuove opportunità per i giovani e far crescere nuove professionalità. Vogliamo che le nostre monete siano un biglietto da visita per l’Italia nel mondo, un simbolo della nostra cultura, della nostra storia e della nostra creatività”. Così il Ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti in occasione del lancio della Collezione numismatica 2025.

“La collezione numismatica del 2025 racconta con orgoglio la storia, la cultura e il naturale slancio verso il futuro che caratterizzano il nostro Paese. Le 32 monete realizzate dai nostri maestri incisori sono un tributo al talento italiano e al suo successo nel mondo”. Così il Presidente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone in occasione del lancio della Collezione numismatica 2025.

“Quella del 2025 è una collezione numismatica che celebra la vocazione internazionale del genio italiano e delle sue eccellenze, riconosciute e amate in tutto il mondo. Grazie al lavoro di tutte le persone dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Statosiamo riusciti a racchiudere l’essenza del made in Italy in 32 piccole opere d’arte realizzate dai nostri maestri incisori”. Così l’Amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Francesco Soro, in occasione del lancio della Collezione numismatica 2025.

Ministero dell’Economia e delle Finanze