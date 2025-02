FESCAAAL Diffuso: un viaggio alla scoperta dell’Ethio-Jazz

In occasione della sua 34ª edizione, il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latinadi Milano diventa itinerante e si diffonde nei quartieri di Milano con eventi, incontri e proiezioni che coinvolgeranno vecchi e nuovi pubblici. Grazie al progetto “Fuori per Festival”, il FESCAAAL esce infatti dalle sue sedi abituali per rafforzare il legame tra cinema, territorio e comunità. Il primo appuntamento è previsto domenica 2 marzo, dalle ore 16.30 al Gogol’Ostello Spazio Culturale.

Nato nel 1991 con l’obiettivo di far conoscere sia il cinema che la cultura di Africa, Asia e America Latina, il Festival si svolgerà dal 21 al 30 marzo nelle sedi tradizionali milanesi e, attraverso il format FESCAAAL Diffuso,quest’anno si espande con un calendario di 8 eventi diffusi nei vari municipi della città, offrendo così a un pubblico più ampio l’opportunità di partecipare e apprezzare film e attività multiculturali.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio percorso del progetto Fuori per Festival. Diversità e inclusione in prima fila nella città del cinema di prossimità promosso da COE-ETS con il contributo di Fondazione Cariplo, che prevede una serie di iniziative interessanti e significative prima, durante e dopo il FESCAAAL pensate per valorizzare la diversità culturale e promuovere l’inclusione sociale attraverso il cinema e la cultura.

Si comincia con l’evento “Ethiopiques: alla scoperta dell’Ethio-Jazz”, un appuntamento che unisce musica e cinema e che si terrà domenica 2 marzo al Gogol’Ostello, a partire dalle 16:30. Un’opportunità unica per esplorare le sonorità dell’Ethio-Jazz, un genere musicale che ha avuto un impatto significativo sulla musica etiope e ha influenzato artisti a livello globale. La proiezione del documentario Ethiopiques – Revolt of the Soul di Maciek Bochniak sarà seguita da un video-collegamento con il regista, offrendo al pubblico l’occasione di approfondire la conoscenza di questo affascinante genere.

Il film del regista polacco, attraverso interviste, materiali d’archivio e animazioni vivaci, ripercorre la straordinaria storia di un gruppo di musicisti etiopi che, negli anni ’60, diedero vita a una rivoluzione musicale destinata a lasciare il segno.

A completare l’esperienza, il dj set di jazz etiope curato da Joshua promette di immergere i partecipanti in un’atmosfera vibrante e suggestiva.