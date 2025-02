In arrivo nuove aree sosta in via Monte Ortigara

Novità per la viabilità e parcheggi a Cinisello. Da oggi, giovedì 27 febbraio, verrà invertito il senso di marcia in via Pasubio, dirigendolo da via Monte Ortigara a via Monte Gran Sasso.

Contestualmente verranno eseguiti lavori di ridefinizione dell’area parcheggio in piazza Sacra Famiglia, dove sarà possibile accedere solo da via Monte Ortigara e l’uscita potrà avvenire solo in via Pasubio.

L’intervento si rende necessario anche in considerazione del fatto che nei giorni immediatamente successivi si darà il via alla realizzazione di 43 nuovi stalli di sosta lungo via Monte Ortigara, nel tratto un tempo utilizzato come pista ciclabile.

“Avviamo i lavori di sistemazione della viabilità e posti parcheggio neIl’area di via Monte Ortigara. Gli interventi che partono giovedì, in conclusione porteranno nuovi stalli ricavati negli spazi prima occupati dalla pista ciclabile. Posti auto utili in una zona con abitazioni e anche alcune attività”. ha commentato il vice sindaco con delega alla viabilità Giuseppe Berlino.