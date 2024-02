Karol G pubblica il nuovo singolo “Contigo”

Milano, giovedì 15 febbraio 2024. Karol G pubblica il suo nuovo singolo “Contigo” in collaborazione con il dj e producer musicale Tiësto. Già sold-out le due date italiane del suo tour il 25 e il 26 giugno 2024 al Forum di Milano.

Il brano è co-scritto e co-prodotto con Ryan Tedder, frontman degli OneRepublic e contiene un ‘sample’ della celeberrima hit di Leona Lewis, “Bleeding Love”.

Ad accompagnare la traccia è uscito anche un videoclip cinematografico realizzato dalla stessa Karol G con Pedro Artola e prodotto da WeOwnTheCity. La clip racconta la storia di due ragazze, interpretate da Karol G e dalla star latina Young Miko, che vivono un sentimento unico e straordinario, che le isola dal resto del mondo. Un ritratto tenero, intimo e commovente che vede le due protagoniste celebrare questi teneri sentimenti, che non possono essere controllati da nessuno e che sono in grado di superare ogni ostacolo.

“Contigo” è l’ultima prova dell’incredibile impatto che Karol G sta avendo nell’industria musicale mondiale. Dopo aver ottenuto il riconoscimento “Donna dell’Anno” di Billboard, Karol G si prepara a infrangere nuovi record quest’anno. Il suo “Mañana Será Bonito Tour” partirà da Città del Messico con un grande trionfo (l’unica artista donna a fare sold-out tre serate consecutive all’Estadio Azteca con oltre 80.000 spettatori a serata). Con i suoi fan Karol G è stata in grado di creare una connessione magica: “no quiero vida, si no es contigo” canta la popstar nel suo ultimo brano.

Karol G

Karol G ha trionfato ai Latin Grammy vincendo in ben 3 categorie nel 2023 tra cui quella per il “Miglior Album dell’anno” con il suo ultimo disco “Mañana será bonito”. Per quanto riguarda i Latin Grammy, nella sua carriera è arrivata a ben 16 candidature ed è a quota 5 premi vinti. Quest’anno si è aggiudicata anche il suo primo Grammy Award per “il miglior album di musica Urbàna”. È considerata un’icona pop e una delle massime figure della cultura latina e ispanica in tutto il globo.

Nata a Medellín, Carolina Giraldo Navarro ha da sempre perseguito il suo sogno di avere una carriera musicale. Fin dalla tenera età il padre, componente di una band, l’ha introdotta a vari generi musicali dal Rock ‘n’ roll alla salsa, fino alle ballate e al reggaeton, solidificando la sua passione per la musica in generale.

Il suo quarto album in studio, “Mañana será bonito” è uscito nel 2023 e ha fatto la Storia per essere stato l’unico album interamente in lingua spagnola di un’artista femminile ad andare alla #1 della Billboard 200. È stato inoltre il disco con il numero più alto di stream al debutto del 2023 su Spotify e l’album di un’artista latina con il maggior numero di riproduzione nel primo giorno di uscita su Apple Music.

Il singolo “TGQ”, realizzato con la collega e amica Shakira, ha battuto ogni record di stream negli Stati Uniti il primo giorno. È stata inoltre tra le 10 artiste più ascoltate nel mondo su Spotify del 2023. Sempre l’anno scorso, Karol G ha preso parte alla colonna sonora del film campione d’incassi “Barbie” con il brano “Watiti” ed è stata la prima headliner donna di origini latine al festival Lollapalooza.

Ad oggi Karol G conta oltre 110 miliardi di stream totali e più di 180 milioni di followers sui social media. È inoltre l’artista più vista su YouTube del 2023 con oltre 1 miliardo di visualizzazioni solo nel 2023.