Dopo gli eventi sold-out dello scorso febbraio entra nel vivo la seconda edizione della rassegna Musique Royale, ciclo di appuntamenti a misura di grandi e bambini (tra cui concerti di jazz e musica classica e spettacoli anche per i più piccini) organizzati nei meravigliosi spazi della Reggia di Monza dall’associazione culturale Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova, con il contributo di Regione Lombardia, del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e il patrocinio del Comune di Monza. Il tutto in collaborazione con l’iniziativa Monza Music Meetings, il festival che ritorna ad abitare Monza dal 22 marzo al 7 aprile.

A cavallo tra il mese di marzo e quello di aprile sono tre gli appuntamenti in agenda: sabato 29 marzo, la Sala degli Specchi della Villa Reale di Monza ospiterà l’evento intitolato “Pizzicato non pizzicato”, ovvero un concerto jazz in bilico tra due strumenti che è rarissimo se non impossibile veder suonare insieme: i protagonisti saranno due musicisti francesi di notevole talento quali il pianista jazz Édouard Ferlet e la clavicembalista Violaine Cochard.

Con i loro strumenti “gemelli ma diversi”, in un accostamento insolito e audace tra corde pizzicate e corde percosse, Ferlet e Cochard dialogheranno intorno alla musica di Bach, Satie, Rameau, Bartók (ma non solo), tra partiture originali e personalissime improvvisazioni, dando vita a una performance brillante e seducente.

Il giorno successivo, domenica 30 marzo, sempre nella Sala degli Specchi andrà in scena “Livietta e Tracollo”, operina buffa di Giovanni Battista Pergolesi, probabilmente il più importante esempio di commedia dell’arte in musica, che continua a divertire il pubblico di ogni età a quasi tre secoli dalla prima esecuzione.

La vicenda ruota attorno alle maldestre imprese truffaldine di Tracollo che, da pessimo ladro qual è, tenta invano di imbrogliare Livietta. L’uomo si presenta sempre camuffato, ma viene puntualmente smascherato dall’astuta ragazza. Tuttavia, i due finiscono per giurarsi eterno amore.

I protagonisti saranno il soprano Maria Eleonora Caminada, il baritono Giacomo Nanni e l’Orchestra Canova (i direttori artistici Enrico Pagano e Saul Beretta cureranno l’introduzione all’ascolto). In collaborazione con l’associazione culturale Novaluna, lo spettacolo sarà replicato per gli studenti dell’Istituto A. Mapelli il 2 aprile (alle ore 10 e 12).

Infine, venerdì 4 aprile riflettori puntati sul Chigiana Percussion Ensemble, gruppo a dimensione variabile dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena diretto da Antonio Caggiano e composto in questa occasione da Giulio Ancarani, Francesco Conforti, Roberto Iemma e Matteo Lelii (ore 19 e 21, ingresso 10 euro): la Sala degli Specchi sarà riempita da un numero impressionante di percussioni per un programma di musica travolgente a cavallo tra Glass e Cage, Takemitsu, Wolfe e Ligeti, Sollima, Freedman, Samuel e Reich.