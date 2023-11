Milano e Cortina pronte a brillare sotto i riflettori delle Olimpiadi invernali 2026.

In un’azione proattiva per garantire il successo dell’evento, il Comune ha annunciato l’apertura di posizioni lavorative temporanee attraverso avvisi pubblici rivolti a esperti nei settori sportivo, giuridico e della comunicazione.

L’iniziativa mira a coinvolgere professionisti qualificati che possano contribuire al successo delle Olimpiadi e al rafforzamento della reputazione di Milano e Cortina come destinazione di prestigio internazionale. Gli ambiti specifici di competenza ricercati sono molteplici, riflettendo la complessità e la diversità delle esigenze legate all’organizzazione di un evento di portata globale.

Sul sito ufficiale del Comune di Cortina sono stati pubblicati i bandi di selezione, delineando chiaramente i requisiti richiesti per ciascuna posizione. Gli esperti del settore sportivo avranno l’opportunità di mettere a frutto la loro esperienza nell’organizzazione di competizioni e eventi correlati, contribuendo a garantire un’esperienza indimenticabile per atleti e spettatori.

Coloro che possiedono competenze giuridiche avranno il compito di gestire le complesse dinamiche legali legate all’organizzazione delle Olimpiadi, garantendo il rispetto delle normative e la corretta gestione delle questioni legali che potrebbero emergere durante l’evento.

La comunicazione svolge un ruolo chiave nell’intero processo, e quindi il Comune cerca professionisti della comunicazione in grado di gestire la promozione dell’evento, coordinare le attività di relazioni pubbliche e assicurare una comunicazione fluida e efficace con i vari stakeholder.

I bandi rimarranno aperti fino al prossimo 7 dicembre, dando agli interessati un periodo di tempo limitato ma sufficiente per preparare e inviare le proprie candidature. Questa iniziativa non solo offre opportunità di lavoro stimolanti, ma rappresenta anche un modo concreto per coinvolgere la comunità locale nell’organizzazione di un evento di risonanza mondiale.

Per maggiori informazioni clicca sul link del sito del Comune di Cortina.