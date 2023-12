Treni gratuiti per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine

Fontana reintroduce i treni gratuiti per le Forze Armate e le Forze dell’Ordine per il 2024

29 dicembre 2023 – Grazie all’impegno del Segretario Generale del Sindacato Autonomo dei Militari (SAM) Antonino Duca che ha smosso l’opinione pubblica e gli organi istituzionali, è subito rientrata la problematica che avrebbe coinvolto centinaia di militari in Lombardia.

Subito dopo l’incisiva azione mediatica da parte della nostra sigla sindacale, infatti, con una nota stampa il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha comunicato che sono state reperite le risorse necessarie per confermare la convenzione che riconosce ai rappresentanti delle Forze dell’Ordina il diritto di viaggiare gratuitamente sui servizio di trasporto pubblico di linea di tutta la Lombardia e che quindi non ci sarà nessun disagio.

Il Segretario Generale del SAM Antonino Duca è intervenuto sulla questione dichiarando: “Ringraziamo il Presidente Fontana e l’Assessore Regionale ai trasporti Lucente per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra categoria e soprattutto per la sicurezza delle migliaia di persone che viaggiano sui mezzi di trasporto locale in Lombardia. La ricerca di una soluzione tempestiva soddisfa a pieno le nostre aspettative”.