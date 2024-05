Se da un lato oggi nel marketing la fanno da padroni mezzi come internet e smartphone, dall’altra nessuno può negare che sono ancora molto diffuse le penne con logo personalizzate. Infatti, le penne in veste di gadget aziendale sopravvivono tutt’oggi al digitale.

I gadget aziendali, come ad esempio le penne, ancora oggi sono una soluzione di marketing che assicura grande efficacia anche ai gironi nostri. Durante le fiere di settore, i congressi, gli eventi, delle occasioni speciali o semplicemente in azienda tutti i giorni, è sempre bene avere a portata di mano delle penne personalizzate da distribuire in virtù dei loro tanti punti di forza nelle strategie di comunicazione e marketing.

Penna personalizzata come gadget aziendale: tutti i punti di forza

Rispetto ad altre strategie di marketing e soprattutto di web marketing, una semplicissima penna personalizzata con il logo aziendale funziona molto bene; vanta diversi vantaggi, a partire da un costo minore che si traduce in un investimento iniziale basso.

Una penna da personalizzate è in grado di lasciare un segno nel vero senso della parola; infatti, sono gli strumenti di scrittura più tradizionali, semplici e apprezzati che si possano avere. Rispetto ai prodotti digitali, la penna piace perché è tangibile e, anche se messa da parte in un cassetto, alla fine, torna fuori perché è innegabilmente utile. Torna sempre comodo avere a portata di mano sulla scrivania, in borsetta, nello zaino o in auto una penna per scrivere, prendere un appunto e molto altro ancora. Per tale ragione, è il gadget aziendale più apprezzato che ci sia in circolazione.

Penna con logo: i motivi di un successo

Le penne da personalizzare con il logo aziendale sono immancabili in uno stand fieristico. Sono, infatti, ottimi alleati nella comunicazione. Consegnate a fornitori, partner, dipendenti e soprattutto clienti permettono di conquistare un posto nella loro memoria.

Le penne possono essere personalizzate con ogni genere di dettaglio, a partire dal logo. È bene, solitamente, aggiungere i contatti dell’azienda in maniera da rendere ancora più facile un secondo contatto. Indirizzo fisico, di posta elettronica, sito web e numero di telefono si trovano spesso su un gadget aziendale come la penna personalizzata che può essere ordinata anche per sagre, eventi, serate, concerti.

Penna personalizzata: le ragioni per cui scrivere è ancora importante

Di gadget personalizzati ce ne sono davvero moltissimi ma la penna, che è forse il più classico e semplice di tutti, resiste ancora oggi. La scrittura a mano non è ancora andata in pensione perché i mezzi digitali non sono ancora riusciti a sostituirla del tutto. C’è qualcosa di ancestrale nel far scorrere una semplice penna a sfera su un pezzo di carta per scrivere; si ha la sensazione che lo scritto acquisisca maggior valore se è messo nero su bianco. La scrittura non è superata e mette in atto dei processi cerebrali unici, motivo per cui si insegna ancora a scrivere come una volta tracciando le letterine sul quaderno a righe.