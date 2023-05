Domenica 28 maggio 2023 alle ore 15.30 si terrà il secondo appuntamento con la dodicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala, a sostegno della Cooperativa Sociale Diapason.

In programma Concert Românesc di Ligeti, il Concerto n. 3 in do min. op. 37 per pianoforte e orchestra di Beethoven e la Sinfonia n. 8 in sol magg. op. 88 di Dvořák, sotto la direzione di Pablo Heras-Casado con Jan Lisiecki al pianoforte.

Il ciclo benefico, che permette al pubblico di assistere alla messa a punto di grandi concerti al Teatro alla Scala a prezzi contenuti, contribuisce da anni al sostegno di importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Una preziosa sinergia tra istituzioni pubbliche e private, società civile e associazioni cittadine che, in undici edizioni, ha permesso di devolvere oltre 1.350.000 euro al terzo settore.

Questo grazie alla generosa partecipazione dei musicisti dell’orchestra, dei direttori e dei solisti, alla cooperazione tra il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner UniCredit, alla collaborazione con Esselunga e al supporto di UniCredit Foundation, che sostiene l’iniziativa partecipando all’identificazione dell’area di intervento e alla valutazione dei progetti presentati dalle organizzazioni non profit e contribuendo alla copertura dei costi organizzativi.

Protagoniste del ciclo 2023 sono quattro organizzazioni che a Milano realizzano iniziative di contrasto alla povertà educativa. Nello specifico, i fondi raccolti con la Prova Aperta del 28 maggio saranno destinati al progetto sociale di Diapason “Coral-mente”, rivolto ai minori del quartiere Niguarda e strutturato in tre aree complementari. “Allena-mente” prevede l’organizzazione di pomeriggi di studio rivolti a piccoli gruppi di studenti delle scuole secondarie e primarie, affiancati da educatori e volontari adeguatamente formati. Con “Curiosa-mente” la cooperativa organizzerà visite a musei, monumenti, luoghi culturali e storici della città, mentre “Libera-mente” coinvolgerà i ragazzi con campus organizzati durante le vacanze e i periodi di chiusura delle scuole.

Quest’anno, inoltre, grazie alla nuova iniziativa “Giro di Prova”, i musicisti della Filarmonica della Scala incontrano nei quartieri di Milano i giovani destinatari dei progetti delle associazioni beneficiarie delle Prove Aperte, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi alla grande musica e partecipare con più consapevolezza all’appuntamento al Teatro alla Scala che li vede coinvolti. Giovedì 25 maggio bambini e ragazzi del progetto “Coral-mente” avranno quindi la possibilità di assistere a una lezione speciale a loro dedicata presso la Cooperativa Sociale Diapason. Il critico musicale e violoncellista della Filarmonica della Scala Marcello Sirotti, insieme a un gruppo di musicisti dell’orchestra, li guiderà alla scoperta della carriera e della produzione di Ligeti, Beethoven e Dvořák e nell’ascolto di alcuni dei loro brani.

